Okul temsilcisi seçildi, 'kahkaha' vaadini yerine getirdi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da özel bir kolejde okul temsilcisi seçilen ortaokul öğrencisi Beste Ketenci, seçim öncesi vaadini yerine getirerek, kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir\'i okula davet etti. Demir ile öğrenciler bol bol kahkaha attı.

Özel bir kolejin 7-B sınıfında eğitim gören Beste Ketenci, okul temsilcisi seçimi öncesi verdiği \"Kahkaha getireceğim\" vaadini gerçekleştirdi. Beste\'nin davetiyle kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir, okula geldi. Demir ile öğrenciler okulun konferans salonunda bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler bol bol kahkaha attı.

Beste Ketenci\'nin okul temsilcisi seçilmesine sevindiğini belirten kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir, \"Program çok güzel oldu. Kahkaha yogası hocasıyım, aynı zamanda liderlik yapıyorum. Tabii bu etkinlik benim için farklıydı. Sevgili Beste\'nin temsilci seçilmesi benim de hayaliydim. Temsilci de seçildi. Vaadinde \'Ankara\'dan kahkaha getireceğim\' demiş. Ben de koşarak geldim. Benim için gerçekten gençlerin hayali çok değerli ve bu hayaller arasında kahkaha olması çok daha eğlenceli ve keyifliydi. Sevgili Beste\'ye, onu yetiştiren ailesine ve kolej yöneticilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

Beste Ketenci de, \"Öncelikle seçilmek için vaadim olan kahkaha yogasını Batman\'a getirdim. İyi ki de getirmişim. Çünkü herkesin gülmeye ihtiyacı olduğunu düşündüm. Beni temsilci seçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Öğrencilere karşı mahcup olmadığım için mutluyum\" diye konuştu.

Okul idaresi, etkinliğe katılan kahkaha yogası eğitmeni Şengül Demir\'e bir plaket verdi.



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