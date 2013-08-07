Okul servisi ücretlerini odalar belirleyecek

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okul servislerinin ücretlerinin artık Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarafından değil, esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalar tarafından belirleneceğini bildirdi.

Elmadağlı, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle servis araçlarının fiyat tarifesinin netleştiğini kaydetti. Elmadağlı, “Değişiklik, Türkiye’de öğrenci servis ücretlerinin hangi kurum veya merciler tarafından belirlenmesinde yaşanan ikilemi ortadan kaldırmıştır” diye konuştu.

5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre tarifeyi belirleme yetkisi belediyelere ( UKOME), 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre de esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalara verildiğini anlatan Elmadağlı, “Bu karmaşadan dolayı bir çok ilimizde fiyat tarifelerinin belirlenme şekli hakkında davalar açılmıştır. Bu yönetmelik değişikliğiyle fiyat belirleme konusundaki sorun ortadan kaldırılmıştır” ifadesini kullandı.

Taşımacılık işini meslek edinenlerin hakları korunacak

Velilerin istemesi halinde çocuklarının taşınması için anlaştıkları servis aracının artık okul bahçesini kullanabileceklerini de ifade eden Elmadağlı, “Veliler bir servis aracı işleteniyle anlaşarak çocuklarını taşıtabilmekteydiler. Ancak anlaşma yapılan bu aracın diğer servis araçları gibi okulun bahçesine kullanılmasına okul yönetimleri tarafından çoğu zaman izin verilmemekteydi. Bu değişiklik ile de velilerimizin anlaşma yaptıkları servis aracı, okul yönetiminin anlaşma yaptığı diğer servis araçları gibi okul bahçelerinden faydalanabilecek” dedi.

Taşıma sınırında da “beşte birinden az olamaz” ifadesinin “üçte birinden az olamaz” şekliye değiştirildiğini kaydeden Elmadağlı, bu kararın gerçek anlamda taşımacılık işini meslek edinmiş kişilerin hakkının korunmasını sağlayacağını, diğer taraftan sadece komisyonculuk yaparak geçinen, öz malı olmayan komisyoncu şirketlerin olmasının önüne geçileceğini söyledi.