Okul servisi duvara çarptı: 20 öğrenci yaralı

T24 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde freni boşalan okul servisinin bahçe duvarına çarpması sonucu araç sürücüsü ve 20 öğrenci yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.





Merkez Yeniköy'den, Pazarköy İlköğretim Okulu'na öğrenci taşıyan Murat Karagöz'ün kullandığı midibüsün freni Pazarköy girişinde boşaldı. Kontrolden çıkan midibüs yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.





Kazada sürücü Karagöz ile araçta bulunan öğrenciler Ethem, Betül ve Kübra Cömert, Gamze, Emine, Fatih, Ahmet ve Nebahat Bektaş, Mücahit ve Furkan Baştan, Mustafa Aydemir, Nilüfer Balcin, Sevgi Bostan, Havva Atakan, Ramazan ve Uğur Tongaz, Cihat Hızal, Mehmet, Meral ve Sedat Balci yaralandı.





Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

