Okul öncesi eğitim için devlet 800 milyon lira, aileler 1 milyar 200 milyon lira harcadı

Türkiye'de geçen yıl hane halklarının okul öncesi eğitime yaptıkları harcama tutarı, devletin bu alandaki harcamasından yüzde 45 fazla oldu. Aileler, çocuklarının eğitim alabilmesi için ceplerinden 1 milyar 206,8 milyon lira harcarken, devletin harcaması ise 834,1 milyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılında eğitim harcamalarının yüzde 77,7'si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 19,8 oldu.

Geçen yıl hane halklarının okul öncesi eğitime yaptıkları harcama devletten yüzde 45 fazla oldu, devletin yükseköğretime harcadığı tutar ise vatandaşın harcamasının 4,3 katına çıktı.

Yükseköğrenimde devlet, okul öncesinde halk harcadı

Okul öncesi eğitime devlet 834,1 milyon lira, hane halkları 1 milyar 206,8 milyon lira ayırdı, yükseköğretime ise hane halkları 7 milyar 660 milyon lira, devlet 32 milyar 708,6 milyon lira harcadı.

Hane halklarının eğitim harcamalarında ilk sırada 7 milyar 660,1 milyon lira ile yükseköğretim yer alırken, devletin bu alanda yaptığı harcama tutarı 32 milyar 708,6 milyon lirayı aştı.

Devlet, geçen yıl sırasıyla ortaöğretime 18 milyar 788,5 milyon lira, ortaokula 17 milyar 708,2 milyon lira, ilkokula 18 milyar 251 milyon lira harcadı.

Hane halklarının eğitim harcaması tutarlarına bakıldığında ilk sırayı 7 milyar 660,1 milyon lirayla yükseköğretim alırken, bunu 6 milyar 101,33 milyon lirayla orta öğretim, 4 milyar 249,6 milyon lirayla ortaokul, 3 milyar 253,1 milyon lirayla ilkokul, 1 milyar 206,8 milyon lirayla okul öncesi eğitim izledi.