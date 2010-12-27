Okul müdürünün keyfi kararları

T24 - Beylikdüzü'nde bir okul müdürü, "ses yapıyorlar" diyerek makam odasının bulunduğu kattaki sınıfları boşalttı. 50 kişilik sınıflara rağmen okul müdürü, "Sınıfa ihtiyaç duymadık" diyor



Bir yandan hükümet, bir yandan hayırseverler derslik açığını kapatmak ve sınıf mevcutlarını düşürmek için uğraşırken, İstanbul Beylikdüzü'nde bir lisede okul müdürü görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Öğrencilerin azami 49 kişilik sınıflarda eğitim gördüğü okulun müdürü Aydoğan Bakır, makam odasının bulunduğu 2. kattaki 6 sınıfı eğitim yılı başından beri boş tutuyor. Veliler, "Okul müdürü gürültüden rahatsız olduğu için sınıfları boşalttı" diyerek şikayette bulunurken, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. SABAH'a konuşan okul müdürü Bakır ise, "Sınıf mevcutları 40 civarında. Bu nedenle sınıfa ihtiyaç duymadık. Gerekirse sınıfları yeniden açarız" sözleriyle uygulamayı savundu.





'ŞAMATA' YA ÖNLEM ALDI



Duyanları şaşkına çeviren eğitim skandalı, Beylikdüzü'ndeki Cahit Zarifoğlu Lisesi'nde yaşanıyor. Okula geçen eğitim dönemi ortasında atanan okul müdürü Aydoğan Bakır, 2010-2011 eğitim dönemi başında ilginç bir uygulamaya imza attı. Müdür Bakır, makam odasının bulunduğu okulun ikinci katındaki altı sınıfı iddiaya göre gürültüden rahatsız olmamak için boş bıraktı. Toplam 24 sınıfın bulunduğu okulda, öğleden sonraları 18 sınıfta eğitim veriliyor. Öğrenciler ortalama 45 kişilik sınıflarda düşük eğitim standartları ile ders görürken söz konusu 6 sınıf ise boş duruyor. SABAH muhabiri okula giderek şikâyete konu olan durumu yerinde inceledi. Okulun giriş katı ile 3. ve 4. katlarındaki sınıflarda eğitim verilirken, okul müdürünün odasının bulunduğu ikinci kattaki sınıfların boş olduğunu gördü.





'İHTİYAÇ DUYMADIK' DEDİ



Konuyla ilgili olarak telefonla ulaştığımız okul müdürü Aydoğan Bakır, bu durumun geçen sene mezun olan sınıf sayısı ile yeni kayıtlar arasındaki fark nedeniyle oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu nedenle 6 sınıf boş kaldı. Odamın bulunduğu katta, öğretmenler odası da var.



Burayı idare katı gibi düşünerek bu kattaki sınıfları boş bıraktık. Sabahleyin bu sınıflarda eğitim görülüyor. Öğleden sonra boş kalıyor. Mevcudu 49 olarak görülen sınıflara devam eden öğrenci sayısı 40 civarında. Bu nedenle yeni sınıf açma ihtiyacı duymadık. Öğretmen sıkıntımız yok. Gerekirse boş sınıfları açarız. Hakkımdaki şikâyetler art niyetli." Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Kayapınar ise, "Olayı öğrenince inceleme yaptık. Okul müdürüyle konuştum. Odasının bulunduğu kattaki sınıfları boşaltması tamamen kendi tasarrufuyla olan bir şey. Şu an eğitim dönemi içinde olduğumuz için sınıfları bölmek mümkün değil. Ama bu durumu eğitim dönemi arasında düzelteceğiz. Kalabalık sınıflardaki öğrenci yoğunluğunu azaltıp, boş sınıfları doldurmayı planlıyoruz" dedi.





SİLAHLI SALDIRIDA BACAĞINDAN VURULMUŞTU



Okul müdürü Aydoğan Bakır, beş yıl önce yine Beylikdüzü'ndeki Altınyıldız İlköğretim Okulu müdürü görevini yürüttüğü sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Bakır, saldırıda bacağından yaralanırken, olayın servis taşımacılığı nedeniyle meydana gelen anlaşmazlık sonucu yaşandığı iddia edilmişti.





