Okul müdüründen öğrencilere karne gününde 'kardan adam' sürprizi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta 2018- 2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 111 bin 781 öğrenci karne aldı. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Sinan Çalışkan, karne hediyesi olarak öğrenciler için okul bahçesinde kardan adam yaptı.

Kent merkezinde Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu ve Yunus Emre İlkokulu\'nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. Vali Ozan Balcı, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı.

Yunus Emre İlkokulu\'nda karnesini alan öğrenciler, müdür Sinan Çalışkan’ın okul bahçesine yaptığı dev kardan adam sürprizi ile karşılaştı. Karnelerini alan öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte bahçedeki kardan adamla birlikte fotoğraf çektirdi.

Okul Müdürü Sinan Çalışkan, \'\'Kar tatilini fırsat bilerek hem çocuklara sürpriz olsun, hem de karne hediyesi olsun diye yaptım kardan adamı. Ben bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İlimize son yıllarda bu kadar kar yağmıyordu. Ben de kar yağışını fırsata dönüştürdüm. Öğrenciler çok mutlu oldu\'\' dedi.

VALİDEN KİTAP TAVSİYESİ

Öğrencilere karnelerini veren Vali Balcı, \'\'2018/2019 eğitim-öğretim yılının birinci yılını kazasız belasız başı ile tamamlıyoruz. Ben, Türk milletimizin yüz akı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, bu eğitim öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirdikleri için. Yaklaşık 111 bin öğrencimiz il genelinde karne alıyor. 7 bine yakın öğretmenimiz bu faaliyeti gerçekleştirdi. Öğrencilerimize iyi bir karne tatili geçirmelerini diliyorum. Canımız, ciğerimiz çocuklarımıza başarılar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Kitap okumayı ihmal etmesinler. Oyun da oynasınlar, televizyon da izlesinler, ama günde en az 40 dakika kitap okumalarını da tavsiye ediyorum\'\' diye konuştu.

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