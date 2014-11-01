Okul müdürlerine fişleme: 'Alevi', 'her zamanın adamı', 'paralelin abisi'

Milli Eğitim Bakanlığı yetkili sendikası Eğitim Bir-Sen’in Şanlıurfa Birecik’te okul müdürlüğü mülakatında fişleme yaptığı iddia edildi.



Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen tarafından açıklanan ve Birecik’te çeşitli okullarda görev yapan 64 öğretmenin yer aldığı listede, isimlerin yanındaki notlar dikkat çekti.

Kamu-Sen ve Eğitim-Sen tarafından Eğitim Bir-Sen Birecik İlçe Temsilcisi Nahsen Aydın tarafından hazırladığı açıklanan listenin, sözlü sınav komisyonuna iletildiği öne sürüldü. Listede, kişilerin isimleri, görev aldıkları okullar ve branşlarının yanı sıra ideolojik görüşleri ve buna göre değerlendirmeler de yer aldı.

'Alevi militan biri'

Milliyet Gazetesi'nden Burcu Karakaş'ın haberine göre, internet sitesinden yayınlanan fişleme listesinde, “Üye değil. Her zamanın adamı. Kesinlikle değerlendirilmemeli. Tutarsız, güvensiz, iki yüzlü, dengesiz ve paracı. Kesinlikle barajın altında kalmalı”, “Üyemiz. Karakterli biri. Kesinlikle değerlendirilmeli”, “Türk Eğitim-Sen üyesi. Aşırı ülkücü biri”, “Kesinlikle değerlendirilmemeli. Alevi militan biri. Barajı aşarsa ilçedeki kız lisesine kesin atanabilir. Her şekilde engellenmesi gereken biri”, “Çok tehlikeli. Kesinlikle değerlendirilmemeli. Paralelin Birecik abisi”, “Türk Eğitim-Sen üyesi. Kesinlikle değerlendirilmemeli. Türk faşisti. Militan biri”, “Ulusalcı, kesinlikle değerlendirilmemeli”, “Hiçbir sendikaya üye değil. Dengesiz, tutarsız ve hiçbir şekilde idarecilik yapamayacak biri” şeklinde notlar yer aldı.

'Bu yapılanların tek adı vardır, o da darbedir'

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada fişlemelere tepki gösterildi. Açıklamada, “Bu fişleme listesini hazırlayanlar kimin karakterli, kimin karaktersiz olduğunu nasıl bilmektedir? Ellerinde karakter ölçüm cihazı mı vardır? Bu nasıl iştir? Bu yapılanların tek adı vardır, o da darbedir. Bu darbe, biat kültüründen beslenenleri el üstünde tutmaya; muhalif sesleri, iktidara yandaşlık yapmayanları ise susturmaya yöneliktir. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı da yapılan tüm mülakatları iptal etmeye, yazılı sınav esaslı yönetici atama sistemi oluşturmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

'Elimizde kanıt var suç duyurusunda bulunacağız'

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, söz konusu belgelerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Bu işi yapan kişinin flashbelleği bir arkadaşımızın eline geçti. Olay böyle ortaya çıktı. Belgenin altında imzası yok ama flashbellek bizim elimizde, inkar edemez. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ’na da başvuracağız. Listedeki kişiler mülakata girecek kişiler. Bu liste, komisyona ulaştırılarak düşük puan verilmesini amaçlayan bir hazırlık” dedi.