Zaman: Aile Bakanlığı 'Hizmet hareketi ile bağlantılı' dedi, '111' kodu ile fişledi

Zaman gazetesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2004 yılından bu yana Gülen cemaati ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilerin “111” kodu ile fişlendiğini iddia etti. Haberde, “Uygulama, tek parti döneminde azınlık cemaatlerine verilen ‘Rumlar 1, Ermeniler 2, Yahudiler 3’ şeklindeki soy kodunu hatırlattı” denildi.

Zaman’dan Bayram Kaya’nın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kurulan özel ekip, fişleme listelerinde ‘kod’ kullanmaya başladı. Zaman’da “Aile Bakanlığı’nda skandal fişleme: Kod adı ‘111’” başlığıyla yer alan haber şöyle:

Aile Bakanlığı’nda skandal fişleme: Kod adı ‘111’

Bakanlık müsteşarı ve yardımcılarının yönettiği ekip, kendi personeli arasında Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğunu düşündükleri kişileri ‘111’ kodu ile fişledi. Listenin başında H... İl Müdürü M.A. yer alıyor. İlahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra hangi kurumlarda ne görevler yaptığı gösterilen M.A. için bir de özel not var. Burada insanî ilişkilerinin iyi olduğuna vurgu yapılarak “111 ile bağlantısı bulunmaktadır. Ancak bu yönde teşkilatlanma eğilimi bulunmamaktadır.” deniyor. Fişlemeler sadece Hizmet Hareketi ile sınırlı tutulmamış. Her kesimden insan hakkında, okulu, sosyal ilişkileri ve siyasî yakınlığı gibi özel bilgiler kaydedilmiş. Fişleme notlarından bazıları şöyle:

“İ.U: Doğuştan engelli. A.D: Sorunlu bir yapısı var. H.Y: Liyakatsiz. Z.S.Ö: Sami Ramazanoğlu Efendi Vakfı’na bağlılığı var. M.C: Emrullah İşler ile irtibatlı. M.İ: Dedikodu yapan bir kişi. H.B: AKP aleyhinde olumsuz ve çirkin yorumları var. M.A: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni ile evli.”

Üst düzey bürokratların talimatları sonucunda yapılan fişlemeler sonrası Türkiye genelindeki il müdürleri, yardımcıları ve kurum çalışanları sözde ‘paralel mensubu’ oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Fişleme listelerine göre Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu ileri sürülen devlet memurları, ‘111’ olarak fişleniyor. Fişleme listesinin en tepesinde H... İl Müdürü M.A. yer alıyor. Söz konusu bürokrat için hazırlanan fişleme evrakında, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra sırasıyla hangi kurumlarda ve hangi görevler yaptığının altı çiziliyor. Fişleme listesinde M.A. için bir de özel not bölümünde insani ilişkilerinin iyi olduğuna vurgu yapılarak “111 ile bağlantısı bulunmaktadır. Ancak bu yönde teşkilatlanma yönünde bir eğilimi bulunmamaktadır.” deniliyor. Listenin ikinci sırasında ise bakanlığın H... İl Müdür Yardımcısı K.Ç. yer alıyor. K.Ç.’nin kuruma hiçbir faydasının olmadığı iddia ediliyor. Çıkarları doğrultusunda her kesimle birlikte hareket etmekle suçlanıyor.

Operasyonel bir yapısı var,

Emrullah İşler ile bağlantılı

Listede H... ve İ... illerinin yanı sıra B...’de görev yapan kurumun üst düzey bürokratları ile ilgili de paylaşımlar yer alıyor. Listenin tepesinde B... İl Müdürü H.Ö.Y. var. Y.’nin 111 olarak bahsedilen Hizmet Hareketi ile derin bağlantılarının olduğu kaydediliyor. K... İl Müdür Vekili M.C. de listede yer bulanlardan. C. ile ilgili hazırlanan fişleme notlarında şu paylaşımlarda bulunuluyor: “B... il müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayken, K...’e il müdür vekili olarak görevlendirildi. Çalışkan ve operasyonel bir yapısı vardır. Sayın Emrullah İşler ile yakınlığı bulunmaktadır. Bakanlık tarafından hazırlanan fişleme listesindeki diğer bürokratlarla ilgili de şu bilgilendirmeler yer alıyor:

B... İl Müdürü Z.S.Ö.: Sami Ramazanoğlu Efendi Vakfı’na bağlılığı vardır. Çalışkan ve azimli bir yapısı vardır. Kurum içerisindeki gruplaşmalardan dolayı sorunlar yaşanmaktadır. 111 ile bağlantısı bulunmamaktadır. Her camiaya saygısı olan birisidir.

A... İl Müdürü V. A. S.: 2003 yılından itibaren U... İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, il müdür yardımcısı ve il müdürü olarak görev yaptı. Halen il müdür vekili olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Şimşek’in yeğeni ile evlidir

G... İl Müdür Yardımcısı M.A.: Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapmaktayken 2009 yılında SHÇEK’e geçmiştir. Liyakat sahibi, çalışkan ve dürüst bir yapısı vardır. 111 ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Sayın Mehmet Şimşek’in yeğeni ile evlidir.

A... İl Müdürü A.D.: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yapmaktayken 2.2.2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Tokat il müdürü olarak görevlendirildi. Daha sonra 24.3.2013 tarihinde Amasya Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü olarak göreve atandı. Temsil kabiliyeti zayıf, personelle iletişimi kopuk, işe hâkimiyeti zayıf. Sorunlu bir yapısı vardır. İl müdürü vasıflarına sahip değildir. Sayın Abdulkadir Kaya ve Ahmet Tüzemen ile yakınlığı bulunmaktadır. 111 ile bağlantısının olup olmadığı bilinmemektedir.

A... İl Müdür Yrd. N.C.: 2007 yılında E.... Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda öğretmen ve idarecilik yaptı. 2012 yılında A... Sosyal Hizmetler il müdür yardımcısı olarak atandı. 111 ile derin bağlantısı bulunmaktadır. Kurum içerisinde kadrolaşma çalışmaları yürütmektedir. Bu anlamda operasyonel bir yapısı vardır.

Yüzde 80 ihtimalle ‘111’ ile bağlantılı

A... İl Müdür V.H.Y.: 111 ile bağlantısı bulunmaktadır. 111’in referansı ile ataması yapılmıştır. Bilgisi ve tecrübesi olmayan bir idarecidir. Liyakat sahibi değildir.

G... İl Müdürü İ.Z.: Kurumda uzun yıllar sosyal çalışmacı olarak görev yaptıktan sonra il müdür yardımcısı olarak ataması yapılmıştır. Liyakat sahibidir. İdarecilik vasıflarını taşımaktadır. Yüzde 80 oranında 111 ile bağlantısının olmadığı tahmin edilmektedir.