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'Iğdır'da hâkim ve savcılara fişleme'

Iğdır Emniyeti'nin, Iğdır Adliyesi'nde görev yapan hâkim ve savcıları takibe alarak fişlediği öne sürüldü

08 Mayıs 2014 16:40

Iğdır Emniyeti’nin, Iğdır Adliyesi’nde görev yapan hakim ve savcıların hangilerinin namaz kıldığı, hangilerinin Cuma namazlarına gittiği, hakim ve savcıları kimlerin ziyaret ettiği gibi bilgilerini arşivleyerek fişlediği iddia edildi.

Taraftan Aysun Yazıcı'nın haberine göre, fişleme yapması için bazı polisler adliyede görevlendirildi. Bu polislerin de, topladıkları bilgileri Koruma Şube Müdürü E.G.’ye aktardıkları öne sürüldü. Polisin bu uygulaması, Ergenekon ve Balyoz davalarında ortaya çıkan fişleme belgelerini hatırlattı. İddianın savcılığa intikal etmesi üzerine, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın bu kapsamda polislerin ifadelerini aldığı öğrenildi.

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