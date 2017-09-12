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Eğitim

Okul kaygısını yenmenin yolu aile desteğinden geçiyor

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- Yeni eğitim öğretim yılı, okul öncesi, ilkokul bir, ortaokul beş ve lise dokuzuncu sınıfları kapsayan ve bir hafta sürecek uyum eğitimi ile başladı

12 Eylül 2017 13:41

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- Yeni eğitim öğretim yılı, okul öncesi, ilkokul bir, ortaokul beş ve lise dokuzuncu sınıfları kapsayan ve bir hafta sürecek uyum eğitimi ile başladı. Bu süreçte özellikle ilkokula başlayan öğrencilerin okul kaygısını nasıl yeneceği konusunda önerilerde bulunan Mektebim Rehberlik Koordinatörü Murat Türetken ailelere büyük bir görev düştüğünü dile getirdi.

Daha önce okul öncesi deneyimi olmayan öğrencilerde kaygı düzeyinin daha yüksek olabileceğini vurgulayan Türetken, \"Öğrenciler evdeki kurallardan farklı kurallarla karşı karşıya kalıyor ve bilmedikleri bir ortama giriyorlar. Bu da ister istemez bazı çocuklarda korku yaratıyor. Bunun dışında çocuğun evde oynadığı oyunlar, izlediği televizyon programları var. Oryantasyon döneminde okulda geçirilen süre çocuğa uzun gelebiliyor ve bir an önce evdeki ortamına dönmek isteyebiliyor. Bu profildeki öğrencilerde sorunlar yaşanabiliyor\" diye konuştu.

\"REHBER ÖĞRETMENLERDEN DESTEK ALIN\"

 Bu noktada velilere büyük rol düştüğünü ifade eden Türetken, \"Okul ve öğretmen kavramı çocuğa doğru bir şekilde anlatılmalı. Bu noktada gerekirse rehber öğretmenlerden de destek alınabilir\" dedi.

\"ALIŞMA SÜRESİ EN FAZLA 1-2 GÜNÜ ALIR\" 

Ailelerin okulda çocuklarını beklemeleri konusunda da dikkatli davranmaları gerektiğini dile getiren Türetken, \"Çocuk yanında birini istiyorsa elbette bırakıp gidilmemeli. Ancak sınıfların kapısından bakmak, koridorlarda beklemek yerine dışarıda beklemek daha doğru olacaktır. Ebeveynin kaygısını çocuğa yansıtması onu da endişeye sürükler ve okula alışma süresini uzatır. Çocuklar kendi hallerine bırakıldığında okula alışma süreleri 1-2 saatlerini alır. Eğer fazla sorun yaşayan öğrenciler varsa onlar için de durum 1-2 günde normale döner\" ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

 

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