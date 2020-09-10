Okul kaydı için istenen evrak listesinde yer aldı: 12’li tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, kolonya...

21 Eylül’ün anasınıflarının açılış tarihi olarak netleşmesinin ardından okullar, kayıt için istenen belgeleri yayımladı. Nüfus cüzdanı fotokopisi ile dört vesikalık fotoğrafın yanında 12’li tuvalet kağıdı, 1 lt çamaşır suyu ve 100’lük peçete de “Kayıtta istenen evraklar” arasına yazıldı. Çamaşır suyu ve peçete için marka ismi de verildi.

Bakan Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin sadece okul öncesi eğitimdeki öğrenciler ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, okul öncesi eğitim ve birinci sınıf öğrencileri için 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitimin zorunlu olmadığını, dileyen velilerin çocuklarını okula göndermeyebileceğini söyledi.

Çocuğunu okula göndermek isteyen velilere 10 maddelik taahhütname

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, çocuklarını okula göndermek isteyen velilerin imzalaması için 10 maddelik bir taahhütname hazırlandı.

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Bunun dışında okullarda hijyenin sağlanması için gereken temizlik malzemesi ihtiyaçlarını da veliler karşılayacak.

Yüz yüze eğitim kararının açıklanmasının ardından çok sayıda okul, “Kayıt için istenen evraklar” listesine temizlik malzemelerini de ekledi. Öğrenci ve velinin kimlik fotokopisi ile dört adet vesikalık fotoğrafın yazıldığı listede ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu da yer aldı. Kolonya, çamaşır suyu ve peçeteler için marka ismi de verildi.