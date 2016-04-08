Okul kantinlerinde abur cuburlar yasaklandı; kahve sadece liseliye serbest

Okullarda satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterleri yeniden belirlendi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren kantinlerde kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; okul kantinleri, çay ocakları ve büfelerine yönelik Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterleri yeniden belirlendi. İçme suyu, ayran, pastörize süt dışında kalan her türlü içecek, satışı uygun olmayan içecekler olarak sıralandı. Kızartma, cips, tüm çikolata türleri, şeker ve şekerlemeler, tatlandırıcılı içecek ve gıdalar da bu grupta yer aldı.

2011’deki ilgili genelgeye göre yasaklar listesini genişleten yeni genelge, bakanlığa bağlı bütün özel ve resmi okul ve kurumları bağlıyor. Genelge, kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerin taşıması gereken gıda güvenliği ve hijyen şartlarını da bir kez daha tanımladı. Yeni genelgeye göre satılamayacak yiyecek ve içecek maddeleri şöyle:

Enerji, gazlı, aromalı, kolalı, aromalı doğal mineralli içecekler; aromalı şurup, içecek tozu ve su, meyveli içecek ve tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri ve suları, meyve suyu konsantresi; kızartmalar, cipsler, çerezler; çikolatalar, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri; guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler; kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donuk, parfe, mozaik pasta, muffin cupcake vb.); hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcılı yiyecek ve içecekler; krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması; çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç).

Satışı serbest ürünler

Genelge satışı uygun gıdaları da tanımladı. Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuruyemişler, içme suyu, süt (pastörize), taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, pastörize peynir, günlük haşlanmış yumurta, çeşnili ekmekler satışı uygun bulunan gıdalar. Ayrıca tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan, yumurta veya beyaz peynir, turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerle yapılan sandviçler, doğal mineralli su, şekersiz gıdalara da izin veriyor.