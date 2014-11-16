Okul kantininde patlama; 1 kişi yaralandı, okul harabeye döndü!

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bir ilkokul binasının altında bulunan kantinde gaz sıkışmasından olduğu tahmin edilen patlamada, 1 kişi yaralandı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bina harabeye döndü, etrafa çok sayıda moloz saçıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik İlkokulu’nda meydana geldi. Kamil Atalay’ın DHA’daki haberine göre, anasınıfı öğrencilerinin kullanımı için 2 yıl önce Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından okul bahçesine yaptırılan 2 katlı binanın alt katındaki kantinde patlama meydana geldi. O sırada içerde bulunan kantin işletmecisi 44 yaşındaki Hasan Durşan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan Durşan’ın vücudunun çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanık olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle bina harabeye dönerken, etrafa çok sayıda moloz yayıldı. Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın arkasında park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Olayın ardından, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, okulda incelemelerde bulundu.

‘Gaz sıkışmasından patlama olmuş’

Kaymakam Bulgurlu, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanabileceğini belirterek, "Okul kantin işletmecisi Hasan Durşan binaya girdiği sırada lamba ya da elektrik kontağını açarken gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geliyor. Yaralı Hasan Durşan’ın yüzünde ve çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanık oluşmuş. Manavgat’ta yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Yanık Merkezi’ne sevk edilmiştir" dedi.