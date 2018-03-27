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Yaşam

Okul kantininde müdüre polis şiddeti

Okul Müdürü Ahmet Karababa suç duyurusunda bulundu

27 Mart 2018 00:38

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, bir ortaokulun kantininde iki grup arasındaki çıkan kavgaya müdahale için giden polisler, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürü Ahmet Karababa'yı tartaklayıp; gözaltına almak istedi. Karababa, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrenci velisi ile öğretmen arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrenci velisinin haber verdiği yakınlarının gelmesiyle kavga kısa sürede büyüdü. Kavgayı duyup kantine gelen Okul Müdürü Ahmet Karababa da tarafları ayırmaya çalıştı.

İhbarla okula gelen polis, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürünü tartaklayarak gözaltına almak istedi. Yaşanan kavganın ve okul müdürünün polisler tarafından tartaklanma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.(DHA)

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