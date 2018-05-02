T24 LogoT24 Logo
Eğitim

‘Okul çatısı sokak kapısı' projesi ile çocuklar sokak oyunları oynadı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Özel İdaresi Anaokulu 5 yaş grubu çocukları, ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ proje ile sokak oyunları oynadı

02 Mayıs 2018 16:54

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Özel İdaresi Anaokulu 5 yaş grubu çocukları, ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ proje ile sokak oyunları oynadı.
​2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı boyunca Amasya Özel İdaresi Anaokulu Müdürü Nurdan Kayalar’ın katkılarıyla 5 yaş grubu öğretmenleri Pervin Türkyılmaz, Gülpembe Yerlikaya ve Ümmügülsüm Büber’in yürüttüğü ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ projesi; okul bahçesinde düzenlenen çocuk şenliği ile hayata geçirildi. Şenlikte çocuklar, sokak oyunları olan körebe, bezirganbaşı, köşe kapmaca, yağ satarım, bal satarım, mendil kapmaca, birdirbir, kuyruk kapmaca, istop, yakartop gibi oyunlar oynadı.
Amasya Özel İdare Anaokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Gülpembe Yerlikaya, “Sınıflardaki öğrencilerimizin yaşlarına göre psikomotor becerilerinin istenilen düzeye gelmesi, görülen bazı davranış bozukluklarının giderilmesi ve çocukların enerjilerini doğru yöne yönlendirebilmek için ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ projesini hayata geçirdik. Emeği geçen başta okul müdürümüz Nurdan Kayalar olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAAnaokuluSokakEğitimÖğretimAmasyaAnaokulu Müdürü Nurdan KayalarınPervin Türkyılmaz Gülpembe YerlikayaBüberinGülpembe YerlikayaEmeğiNurdan KayalarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24