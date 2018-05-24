Okul bahçesinin otopark olarak kullanılmaması istendi

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bergama ilçesi Kaymakamlığı\'nca gelen itirazlar üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden 13 Nisan Anadolu Lisesi\'nin bahçesinin otopark olarak kullanılmasına son verilmesi istendi.

Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi\'nin bahçesi, 1 yıl önce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandı. Çocuklarının basketbol ve voleybol sahası olarak kullandığı alanın otopark amacıyla kullanılmasına öğrenci velileri itiraz etti; ancak sonuç alamadı. Velilerden Güray Kutlu\'nun dilekçesine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce \"Burası okula ait değil, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir\" yazısıyla cevap verildi. Kutlu\'nun, Bergama Veli-Der Şubesi\'ne başvurmasının ardından yasal süreç başlatıldı.

KAYMAKAMLIK, BOŞALTILMASINI İSTEDİ

Kutlu\'nun başvuruda bulunduğu Bergama Veli-Der Şubesi tarafından durum, Kaymakamlığa bildirilerek, alanın boşaltılması ve tekrar öğrencilerin kullanımına açılması istendi. Veli- Der\'in itirazında, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın okul bahçesini düzenleme ilkeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nün \'Okul bahçelerinin kesinlikle otopark olarak kullanılamayacağı\' yazısı gösterilerek, 515 öğrenciye bu alanın yetmeyeceği belirtildi. Bunun sonucunda Kaymakamlık tarafından alanın boşaltılması istendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce itiraz edilince, Kaymakamlık tekrar maarif müfettişleri istedi. Maarif müfettişi, son raporda, alanın, öğrencilerin kullanımına açılması yönünde kanaat belirtti. Kaymakamlık bunun üzerine İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü\'ne, bahçenin otopark olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, meydana gelebilecek araç kazaları ve terör örgütlerince yapılabilecek sabotaj ihtimalini de ortadan kaldırılacak şekilde acil olarak otopark uygulamasına son verilmesini istedi.

\'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\'

Konuyla ilgili açıklama yapan Bergama Veli- Der Başkanı Meral Öğüten, Bergama Kaymakamlığı\'nın yazısında otopark uygulamasına son verilmesinin istendiğini belirterek, \"Aksi takdirde emir ve talimatları yerine getirmeyerek, yaşanacak olumsuzluklardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün doğrudan sorumlu olacağı belirtilmiştir. Ancak yazı, 15 gün önce tebliğ edilmesine rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halen burayı boşaltmamıştır. Çocuklarımızın nefes aldıkları ve spor yaptıkları bu alanın derhal boşaltılmasını konuyla ilgili yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz\" dedi.

Başkan Öğüten, ayrıca Veli-Der olarak konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

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