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Yaşam

Okul bahçesindeki suntalar öğrencilerin üzerine düştü; 5 yaralı

Ulus Mesleki ve Teknik Lisesi'nde meydana gelen olayda, öğrenciler lavabolarda ellerini yıkarken, bir anda birbirine dayalı bulunan suntalar, öğrencilerin üzerine devrildi

29 Eylül 2016 20:41

Ankara'da bir lisenin bahçesinde bulunan suntaların öğrencilerin üzerine devrilmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Mesleki ve Teknik Lisesi'nde meydana gelen olayda, öğrenciler lavabolarda ellerini yıkarken, bir anda birbirine dayalı bulunan suntalar, öğrencilerin üzerine devrildi. Arkadaşlarını suntaların altında gören öğrenciler, hemen yardıma koştu. Suntaları kaldırarak, arkadaşlarına yardım eden öğrenciler, 112'yi arayarak, ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 5 öğrenciye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak, öğrencileri çeşitli hastanelere götürdü. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan lavaboda ellerini yıkayan öğrencilerin üzerine devrilen suntaların, mesleki okulun mobilya bölümü öğrencilerine ait olduğu ve derslerde kullanıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekibi, inceleme başlattı.

 

 

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