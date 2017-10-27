Okul bahçesindeki ağaçları giydirdiler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, Mükerrem Ali Kayan İlkokulu\'nda \'Ağaçları Giydirme Sanatı\' projesi kapsamında okul bahçesindeki ağaçlar, veli ve öğrenciler tarafından el işi örgüleriyle giydirildi.

Çorlu Mükerrem Ali Kayan İlkokulu\'nda, ağaç ve doğa sevgisinin önemine dikkat çekmek, ağaçları dış darbelerden korumak amacı ile başlatılan \'Ağaçları Giydirme Sanatı\' projesi ile okul bahçesindeki ağaçlar rengarenk oldu. Okulun ana ve 2-B, 2-C, 2-İ sınıflarının önderliğinde başlayan proje, kısa sürede tüm okula yayıldı. Öğrenciler ve velilerin yaptığı el işi örgüler okul bahçesindeki ağaçlara giydirildi. Okul Müdürü Başak Arman, \"Öğrenci ve velilerin, okulu benimsemeleri, okula sahip çıkmaları, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi, arkadaşlık, dostluk bağlarının kuvvetlenmesi, ekip çalışmasının önemi ile ağaçların dış etkenlerden korunmasını sağlamak, doğa sevgisine dikkat çekmek amacıyla başlattığımız bu projeye destek veren tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz\" dedi.



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