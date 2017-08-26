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Yaşam

Okul bahçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Giresun’da 5 yaşındaki çocuk oyun oynadığı okul bahçesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2017 02:11

Giresun'un Bulancak İlçe'sine bağlı Şemsettin Mahallesi yolunda bulunan lisenin bahçesinde akşam saatlerinde oyun oynayan çocuklardan 5 yaşındaki Muhammet Emir Albayrak, bahçede bulunan bir elektrik teline dokununca akıma kapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen akıma kapılan küçük Muhammet olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedenini Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ise olay hakkında soruşturma başlattı.

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