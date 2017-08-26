Okul bahçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Giresun'un Bulancak İlçe'sine bağlı Şemsettin Mahallesi yolunda bulunan lisenin bahçesinde akşam saatlerinde oyun oynayan çocuklardan 5 yaşındaki Muhammet Emir Albayrak, bahçede bulunan bir elektrik teline dokununca akıma kapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen akıma kapılan küçük Muhammet olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedenini Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ise olay hakkında soruşturma başlattı.