“Okul alışverişini son haftaya bırakmayın"

İSTANBUL, (DHA) -YAZ tatilini geride bırakan öğrenciler okullarına geri dönmeye hazırlanırken ebeveynler de okul alışverişi telaşı yaşıyor. Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, 10 adımda akıllı okul alışverişi yapmak için ailelere önerilerde bulundu.

Öğrenciler ve anne babalar için kırtasiye malzemelerinin yanı sıra, yıl boyunca kullanılacak okul çantaları, üniformalar, eşofmanlar okul alışverişinin temelini oluşturuyor. Öğrenciler için okula dönüş alışverişini keyifli ve avantajlı kılacak ipuçları paylaşan Zihnioğlu, “Okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamak önemli” dedi.

Öncelikle ihtiyaçlarla ilgili bir liste hazırlanması gerektiğini ifade eden Zihnioğlu, “Ne olursa olsun listesiz alışveriş yapılmamalı. Geçen yıldan kalanları ve tükenenleri, okuldan talep edilenler de dahil tüm ihtiyaçları belirleyip listeleyin” diye konuştu.

“KAMPANYALARI MUTLAKA TAKİP EDİN”

“Birçok marka okul ürünleriyle ilgili indirim ya da kampanya uyguluyor. Bu kampanyaları mutlaka takip edin” uyarısında bulunan Zihnioğlu, “Son yıllarda okul üniformaları çocukların rahatlığını ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor, çocuklar chino ya da kot pantolon, polo yaka tişörtler ve trikolar da giyilebiliyor. Okul üniformaları çocukların en çok eskittiği parçalar olduğu için yedek tişört, sweatshirt ve pantolon almayı unutmayın” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin en sevdiği derslerden olan beden eğitimi dersi için eşofmanlar ve sıfır yaka ‘basic’ tişörtleri tavsiye eden Zihnioğlu, yedek tişört almanın da faydalı olacağına değindi.

“AYAKKABIYA ÇOCUĞUN RAHATLIĞINI DÜŞÜNEREK KARAR VERMEK GEREKİR”

Okul ayakkabısı seçenekleri arasında ise spor ayakkabıların ve botların en çok tercih edilen modeller arasında yer aldığını belirten Zihnioğlu, “Ayakkabıyı seçerken çocukların günün büyük bir bölümü okulda olacaklarını ve rahatlıklarını düşünerek karar vermek gerekir. Sonbahar dönemi için seçilecek rahat bir spor ayakkabı yeterli olacaktır. Soğuk kış günleri içinse ayakları sıcak tutacak botları şimdiden indirimli ve kampanya fırsatı ile satın alabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Çocukların en önem verdiği okul ürünlerinden birinin de okul çantası olduğunu ifade eden Zihnioğlu, “Bu nedenle okul çantasını seçerken çocuğunuzu mutlaka dinlemeli bir yandan da okul malzemelerinin sığacağı ve rahatça taşınabilecek bir seçim yapmalısınız” dedi.

“MARKALARIN İNTERNET MAĞAZALARINA DA BAKMANIZDA FAYDA VAR”

“Okula dönüş dönemi hâlâ yaz sezonu indirimlerinin devam ettiği bir dönem” diyen Zihnioğlu, “Mağazalardaki indirim bölümlerine de mutlaka göz atın. Çocuğunuzun okul sonrası etkinlikleri ya da hafta sonu kullanımı için uygun birkaç parça mutlaka bulacaksınız. İhtiyaçlarınızı mümkün olduğunca bir ya da iki noktadan karşılamanız size hem fiyat avantajı sağlayacak hem de alışverişi daha kolay ve keyifli kılacaktır. Mağazaların yanı sıra markaların internet mağazalarına da bakmanızda fayda var” diye konuştu.

“OKULA DÖNÜŞ DÖNEMİNDE DE MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Boyner olarak, okula dönüş döneminde de müşterilerinin yanında olduklarının altını çizen Zihnioğlu, \"Her yaştan öğrencinin kıyafetten ayakkabıya, çantadan monta kadar okula dönüş için gerekli tüm ihtiyaçlarını, 37 ildeki 118 mağazamızda zengin bir seçki ile karşılıyoruz. Tüm öğrencilerimiz için keyifli ve başarılı bir eğitim sezonu olmasını diliyorum\" dedi.

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