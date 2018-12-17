Okudukları kitapları paylaşarak 'geri dönüştürdüler'

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Acıbadem Okulları’nın, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB-DP) kapsamında 6 yıldır gerçekleştirdiği \'Kitap Değişim Etkinliği\', öğrencilerin yoğun ilgisi sonrası kitap fuarına dönüştü.

Kitap Değişim Etkinliği, okuldaki her yaş seviyesinden öğrenciye okuma alışkanlığı, kitap paylaşımı ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak için düzenleniyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, tüm planlama ve organizasyon lise öğrencileri tarafından yapıldı. Öğrenciler okuyup sevdikleri kitaplardan istedikleri sayıda okula getirdiler. Etkinlikte görevli öğrenciler, getirilen kitapları konularına ve tarzlarına göre sınıflandırarak kurulan stantlara yerleştirdi. Tüm kampüse açık olarak yapılan etkinlikte öğrenciler, getirdikleri kitap sayısı kadar değişim yaptılar.

ETKİNLİK ÖĞRENCİLERİ FARKLI YÖNLERDEN GELİŞTİRİYOR

Kampüs Müdürü Özgür Yöntem, “Okunan kitapların kütüphane raflarında unutulmasını istemiyoruz. Bu etkinlik, kitapların bir çok kez el değiştirmesini sağlayarak geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Aynı zamanda değiş tokuş yöntemi ile ekonomi anlamında da bilinç geliştiriyor. Öğrencilerin aktif rol alması sorumluluk bilinçlerine katkıda bulunuyor. En büyük katkısı ise okuma alışkanlığını geliştirmesi” diyerek etkinliğin farklı yönleriyle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ETKİNLİK OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

3 yıldır bu etkinlikte aktif olarak yer alan ve öğrencilerden olumlu dönüşler aldığını söyleyen 12. sınıf IB DP öğrencisi Aybars Kaan Erkan, “Sürdürülebilir bir etkinlik olması hem öğrenciler, hem kurumumuz hem de Türkiye için çok önemli” diyerek duygularını ifade etti.