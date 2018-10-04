Oktoberfest'e gölge düşüren taciz vakaları

Geleneksel deri pantolon giymiş erkekler ve Bavyera eyaletine özgü elbiseler içindeki kadınlar Ekim ayının serin akşamlarında Münih'in dünyaca ünlü Oktoberfest'inde dolaşıyor ve en az festival kadar meşhur bira çadırlarına girmek için sıra bekliyor. Ancak özellikle kadınlar festivalde kendilerini ne kadar güvende hissediyor?

Bu seneki etkinlikte bu çadırlardan birinde çıkan bir kavgada bir erkeğin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Oktoberfest'e katılanlara kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini sorduğumuzda kadınların çoğu festival alanındaki polislerin ve özel güvenlik görevlerinin sayısının fazlalığını övüyor. Ancak bir kadın olarak kendilerini ne kadar güvende hissettikleri sorulduğunda çoğu cevap vermeden önce düşünmek için bir an duraklıyor.

Bu sene 22 Eylül ile 7 Ekim arasında düzenlenen Oktoberfest'te şu ana kadar polise aralarında cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları da bulunan 21 şikâyet iletildi. Bu şikâyetlerden biri, Oktoberfest'in ilk gününde 25 yaşında Münihli bir erkeğin 21 yaşındaki Finlandiyalı bir kadına festival alanındaki çayırda tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Bu olaydan birkaç gün sonra ise bir erkeğin, 43 yaşındaki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve kadının buna karşı koyduğunda da saldırgan tarafından yüzüne 1 litrelik bira bardağıyla vurulduğu iddia edildi.

Vakalarda artış

2017 yılında festival boyunca polise bildirilen 67 cinsel saldırı ve taciz vakası bulunurken, 2016'da bu rakam 34 olarak kayıtlara geçmişti.

Polis, bildirilen cinsel taciz ve saldırı vakalarındaki bu artışın nedenini Almanya'daki cinsel suçları içeren yasada yapılan değişikliklere bağlıyor. Cinsel tacizin kapsamının genişletilmesini sağlayan bu değişiklikler, 2016'daki Oktoberfest’in bitiminden kısa bir süre sonra yürürlüğe girmişti. Polis, 2017 Oktoberfest raporunda konuyla ilgili olarak "Yasanın değiştirilmesi halkın ve aynı zamanda bira çadırlarında çalışanların bilincini artırdı” demişti. Raporda ayrıca yasadaki değişikliklerin mağdurların "şikâyetçi olmaları için isteklerini” artırdığı belirtilmişti.

Festival alanındaki yardım noktası

Her ne kadar festival alanında bulması zor olsa da 2003 yılından bu yana Oktoberfest'e gelen kadın ve genç kızlara yardım etme amacıyla "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen” (Kızlar ve Kadınlar için Güvenli Çayır) ismiyle bir güvenlik noktası festival boyunca hizmet veriyor. Bu merkez, festivale birlikte geldikleri arkadaşlarını kaybeden veya onlardan ayrılan ve eve güvenli bir şekilde dönmek isteyen kadınlara yardım ediyor.

Kızlar ve Kadınlar için Güvenli Çayır, bu seneki etkinlikte Çarşamba akşamına kadar 113 kadının kendilerine başvurduğunu belirtiyor. Kendilerine başvuran kadınların çoğunun grup arkadaşlarını kaybettiklerini belirten merkez, bu seneki festivalde kadına karşı şiddet vakalarında bir artış tespit ettiklerini ifade ediyor.

“Birçok taciz bildirilmiyor”

Merkez, Çarşamba akşamına kadar beş kadının cinsel şiddet mağduru olarak kendilerine başvurduğunu, bunlardan üçünün partnerlerinden şiddet gördüklerini açıkladı. Merkez, yetkili mercilere şikayet edilen cinsel taciz ve şiddet vakalarının aslında daha yüksek olduğunu ancak bunların çok küçük bir kısmının bildirildiğini ifade ediyor.

DW'ye konuşan bu seneki Oktoberfest katılımcılarından 27 yaşındaki İsabella, bu fikre katılıyor. “Kalabalıkta insanlar tacizi umursamıyor ve konu hakkında daha fazla konuşulmuyor” diyen İsabella, tacize uğrayanların çoğunlukla eğlenmeye devam etmek istediklerini ifade ediyor.

27 yaşındaki Carmen de bir erkeğin tacizine uğradığında kadınların genellikle bunu alkol tüketimine dayandırdığını ve taciz yaşandıktan sonra sadece tacizi yapanın yakınından ayrılmak istediğini söylüyor.

Rebecca Staudenmaier

© Deutsche Welle Türkçe