Oktay Vural'la tokalaşmayan Bahçeli: Aramızda soğukluk yok, Pelikan stratejisiyle ortalığı karıştırıyorsunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında salona girerken, muhaliflerle hareket ettiği iddia edilen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile tokalaşmadan grup toplantısındaki yerini aldı.

Oktay Vural'ın "MHP'nin kurultayı 18 Mart 2018'dir" başlıklı bildiriye imza atmadığı öne sürülmüştü. Grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Ben böyle bir deklarasyonu görmedim ama ne varsa bazı çevrelerden öğreniyoruz. Çok değerlidir, aramızda soğukluk olabilir mi? Oktay Vural Meclis'te beni temsil eden grup başkanvekilimizdir, bizi bölmeye çalışıyorsunuz, CHP'yi darmadağın ediyorsunuz, şimdi de Pelikan stratejisiyle ortalığı karıştırıyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında kriz olduğuna daie iddiaları içeren Pelikan yazısına ilişkin olarak "Biz başka partilerin içişlerine karışmayız, dedikodu yapmayız, fitnenin yayılmasına katkı sağlamayız" yorumu yaptı.