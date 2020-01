Oktay Vural'dan Efkan Ala'ya: Sen kimsin? Senin görevin nedir?

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumartesi günü Ağrı'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili ilk açıklamanın Efkan Ala tarafından yapılmasını eleştiren Vural, "Eski İçişleri Bakanı Ala açıklama yapıyor. Sen kimsin? Senin görevin nedir? Milletvekili bile değilsin. Sen hala İçişleri Bakanlığı'nı mı yönetiyorsun? Operasyon talimatlarını sen mi veriyorsun?" dedi.

Başbakan Yardımcı Yalçın Akdoğan'ın HDP için kullandığı "makyajı döküldü" ifadesini kullanarak, "Ağrı'daki saldırı sonrasında milletin bayrağını, dilini, özgürlüğünü terör örgütüyle pazarlık yapanların makyajları dökülüyor" diyen Vural, konuşmasına şöyle devam etti:

"Nevruz'da silah bıraktığı söylenen teröristler askerimize ateş açıyor. Eski İçişleri Bakanı Ala açıklama yapıyor. Sen kimsin? Senin görevin nedir? Milletvekili bile değilsin. Sen hala İçişleri Bakanlığı'nı mı yönetiyorsun? Operasyon talimatlarını sen mi veriyorsun? Ey tarafsız İçişleri Bakanı, neredesin sen? Türkiye 'yi yöneten bir hükümet yoktur. Saray ve İmralı'ya teslim olmuş, gözü seçimdeki oya çevrilmiş 'al başkanlığı ver özerkliği' formülünü uygulamaktan başka işlevi olmayan bir irade vardır."

'Çözüm süreci yalanını pazarlayanların makyajları dökülüyor'

"Ağrı'daki saldırı sonrasında 'çözüm süreci' diye pazarlanan bu çirkin ittifak, çirkin yüzünü bir kere daha göstermiştir. Hepinizin makyajları döküldü. Milletin bayrağını, dilini, özgürlüğünü terör örgütüyle pazarlık yapanların makyajları dökülüyor. Çözüm süreci yalanını pazarlayanların makyajları dökülüyor. Millete karşı maskelerinizi takıyorsunuz"

Vural, daha sonra konuşmasına Dolmabahçe'de gerçekleştirilen çözüm sürecine ilşkin toplantının görüntülerini izleterek devam etti. "Burada hangi maskeli baloyu oynuyordunuz?" diyen Vural, "AKP ve HDP tabiri caizse meydanlarda it dalaşı yapıyor. Seçime kadar düşük yoğunluklu, kontrollü gerilim stratejisi yürütüyor. PKK ile mücadele ediyor görüntüsü verilmek isteniyor. Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bunlar oy peşinde. Haram olsun bu oyun üzerinden alınan oylara. Senin alacağın oy mu kıymetli, milletin güven ve huzuru mu önemli?" ifadelerini kullandı.