Oktay Vural eşini toprağa verdi

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın kanser tedavisi gören eşi Tuba Vural 52 yaşında vefat etti. Prof. Dr. Tuba Vural'ın cenazesi Kocatepe’de Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde eşini son yolculuğuna uğurlayan Oktay Vural gözyaşlarını tutamadı.

GATA’da tedavi gören Tuba Vural, dün akşam hayatını kaybetti. Meme kanseri olan Vural’ın hastalığının belirtisi ilk olarak 2011 seçimleri öncesinde ortaya çıkmıştı. Bir dönem hastalığı iyileşme gösterirken, geçen yaz büyük oğlunun askere gitmesinin ardından yaşadığı stres nedeniyle tekrar kötü bir sürece girdi. Tedavi için Amerika’ya da giden Vural’ın son olarak tedavisi GATA’da devam etmişti.

Bugün toprağa verildi

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın vefat eden eşi Tuba Vural için Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi. Vural, törende gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı arayarak başsağlığı diledi.

‘Evin sahibesini bekliyoruz’

Kamuoyu Tuba Vural’ın rahatsızlığını Oktay Vural’ın uzayan sakalları nedeniyle öğrenmişti. Sakallarıyla ilgili olarak, “Zorlu bir süreç geçiriyorum. Kişisel bakım yapmaya, her gün tıraş olmaya fırsatım olmadı” diyen Vural, eşinin rahatsızlığı ile ilgili söylediği şu cümlelerle de dikkat çekmişti:

“Akşamları dışarı çıkmayı sevmezdim, bir an önce eve gideyim isterdim. ‘Tuba bir çay koy’ derdim. Ama o şu anda yok. Epey uzunca bir süredir eve sadece yatmaya gidiyoruz. Evin sahibesini bekliyoruz.”