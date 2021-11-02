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Medya

Oktay Kaynarca, TRT'nin dizisine katılacak iddiası!

Masumlar Apartmanı'nda, yeni sezonda büyük değişiklikler yaşanmıştı

02 Kasım 2021 12:58

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayından kaldırılırken, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddia edildi.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için Oktay Kaynarca iddiaları gündeme geldi.

Süperhaber'in haberine göre; Oktay Kaynarca ile kısa sürede bir anlaşma yapılarak, Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı’na katılması bekleniyor.

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