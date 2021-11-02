Oktay Kaynarca, TRT'nin dizisine katılacak iddiası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayından kaldırılırken, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddia edildi.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için Oktay Kaynarca iddiaları gündeme geldi.

Süperhaber'in haberine göre; Oktay Kaynarca ile kısa sürede bir anlaşma yapılarak, Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı’na katılması bekleniyor.

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