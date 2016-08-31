Oktay Kaynarca: Gerçek oyuncularla popüler olanların oylanarak yarıştırılmasına karşıyım

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre Pantene Altın Kelebek adaylığından çekildiğini açıklayan Kaynarca "Gerçek oyuncularla popüler olanların oylanarak yarıştırılmasına karşıyım" dedi.

Semercioğlu, Kaynarca'yı "Senin ve arkadaşlarının tutumu Türkiye’nin tek ödül törenini baltalamaktan başka bir işe yaramıyor" ifadesiyle eleştirmişti.

Cengiz Semercioğlu'nun "Oktay Kaynarca: Altın Kelebek gecesine mutlaka geleceğim" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Oktay Kaynarca'nın Pantene Altın Kelebek adaylığından çekilmesini eleştirmiştim dün.



43 yıldır Türkiye’nin popüler kültürünü değerlendiren ve hepimizin elinde kalan son ödül törenini baltalamakla eleştirmiştim Oktay’ı.

Dün sabah aradı...

Altın Kelebek’i çok önemsediğini ve asla baltalamak gibi bir niyeti olmadığını söyledikten sonra, “Ödül törenine mutlaka geleceğim, orada hazır olacağım ve her zaman yanınızdayım” dedi.

“Öyleyse neden çekiliyorsun adaylıktan?” diye sordum.

“Çünkü bu işte bir karışıklık var” dedikten sonra devam etti;

“Türkiye’de popüler olmakla oyuncu olmak karıştırılıyor.

Bir diziyle popüler olan herkese oyuncu muamelesi yapılmasına itirazım var.

Gerçek oyuncularla popüler olanların oylanarak yarıştırılmasına da karşıyım. Bu yüzden adaylıktan çekildim.”

Altın Kelebek’in popüler kültürü değerlendirdiğini, sonuçta dizilerin de üst düzey oyunculukların arenası olmadığını anlatmaya çalıştım Oktay’a...

“Bu genç arkadaşlar fanları, hayranı oldukları isimleri dünyanın en önemli oyuncusu olarak görüyorlar. Buna da itirazım yok, görsünler. Ama hayranların internet üzerinden organize olup oy yağdıracakları bir yarışta, ben oyuncu olarak yer almak istemiyorum.”

Oktay arkadaşımdır, açıkça sordum;

“Genç oyuncularla yarışıp kaybetmekten mi korkuyorsun?”

“Asla... Çekilmesem belki de Altın Kelebek’i alırım. Hatta bu yıl kesin alırım diyorum. Çünkü biliyorsun, bizim dizinin izlenme oranı öyle böyle değil, çok yüksek. Gerçek izleyicinin de bunu görüp oyuncuyla popüler olanı ayırt edeceğine inandığım için ödülü alırım diyorum” yanıtını verdi...

Bu yıl Pantene Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu dalında Oktay’ın rakipleri İlker Kaleli (32), Birkan Sokullu (30), Engin Altan Düzyatan (37) ve Burak Özçivit (31)...

Engin Altan dışında hepsi 30’ların başında, Engin Altan da daha 37.

Oktay Kaynarca 51 yaşında ve oyunculuk olarak kuşkusuz çok daha deneyimli bir isim.

Yine açıkça sordum;

“Öyleyse sen genç rakiplerini oyuncu olarak görmüyorsun?”

Oktay şu yanıtı verdi:

“Genç arkadaşlarım için böyle bir şey demem. Dersem, onlara haksızlık yapmış olurum. Diğer adaylar üzerinden tartışmıyorum meseleyi.

Ben prensip olarak oyunculuk değerlendirmesinin böyle yapılmasına itiraz ediyorum.

Belki En İyi Karakter Oyuncusu gibi bir kategori olsa, belki bu arkadaşların karşısına bizim diziden genç bir isim aday olsa daha iyi olabilirdi.

Ben genç oyuncularla internet üzerinden böyle bir yarışa girmek istemiyorum.

Oyunculuğumu böyle bir sınavdan geçirmem.”

“Genç oyuncuların arasından deneyimli bir isim sıyrılıp ödül alır belki de, bu oyunculuk adına güzel olmaz mı?” desem de ikna edemedim Oktay’ı...

“Altın Kelebek gecesine gelip ödül alan arkadaşımı alkışlayacağım” dedi...