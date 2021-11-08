Oktay Kaynarca'dan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" açıklaması: Başka kanalla yolla devam etmek söz konusu değil

Oyuncu Oktay Kaynarca, bittiğini açıkladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin başka bir kanalda yayınlanmayacağını belirtti.

Yayınlandığı kanal ATV ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 7'nci sezonu yayınlanmayıp ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yeni bir açıklama geldi.

Kaynarca, yeni sezonuyla ekrana gelmeyip, hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınırken dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



"Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı. Kaynarca, güneş batana kadar süren çekimlerde Rus modelle objektiflere birbirinden farklı pozlar verdi.