Oktay Kaynarca, beynindeki tümör nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İstanbul Sinema Müzesi hakkında konuşan Oktay Kaynarca, beyninde tümör olduğu için 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılan usta oyuncu Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili, "Gelen haberler fena değil. Yavaş yavaş kendine geliyor. İnşallah sağlığına kavuşup, oyunculuğa devam edecek" şeklinde konuştu.

İstanbul Sinema Müzesi hakkında da konuşan Kaynarca, "Çok güzel müzeydi. Ben beğendim. Çok değerli bir iş yapılmış" dedi. Oyuncu, yapımına devam Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili de, "İnşallah onun 50-100 katını Atatürk Kültür Merkezi'nde göreceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nden de çok umutluyum. Orası da bütün eleştirilere rağmen İstanbul'a yakışır önemli bir kültür merkezi olacak" ifadelerini kullandı.