Oktay Ekşi, Aydınlık kadrosuna katıldı

36 yıl Hürriyet’te başyazarlık yapan, eski Basın Konseyi Başkanı ve eski CHP Milletvekili gazeteci Oktay Ekşi, Aydınlık gazetesinin yazar kadrosuna katıldı.

Ekşi’ye, 28 Ekim 2010’da Hürriyet gazetesinde “Analarını bile satan işte o zihniyetin marifetleri” yazısı üzerine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan dava “ifade özgürlüğü” kapsamında reddedilmişti. Ekşi, bu yazısından sonra 36 yıl başyazarlık yaptığı gazeteden istifa etmişti.

Ekşi köşesinde, “...Biliyorsunuz ‘ileri demokrasi’ ve yeni ‘hukuk devleti’ anlayışıyla yönetiliyoruz ya... Bu anlayış, Anadolu’daki 2000’den fazla akarsuyu, o yörenin tabiatına ne zarar vereceğini hesaba katmadan tuttu ‘Baraj yapıp elektrik üreteceğim, bunu da devlete satacağım’ diyen şirketlere 49 yıl için peşkeş çekti. Şimdi, analarını bile satan işte o zihniyetin marifetlerini görüyoruz” diye yazmıştı.

Aydınlık: Ekşi, her pazartesi “3 soru 3 cevap” ile Aydınlık’ta Aydınlık: Ekşi, her pazartesi “3 soru 3 cevap” ile Aydınlık’ta

Gazete, Ekşi’nin yazar kadrosuna katılmasını sürmanşetinden duyurdu ve "Türk basının usta kalemi, 36 yıl Hürriyet'te başyazarlık yapan, eski Basın Konseyi Başkanı ve siyasetçi Oktay Ekşi, her pazartesi "3 soru, 3 cevap" ile Aydınlık’ta" yazdı.