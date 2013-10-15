Cumhuriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekinci hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mimar Oktay Ekinci tedavi gördüğü Alman Hastanesi'nde vefat etti. Ekinci, bir süredir beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Mimar ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Oktay Ekinci'nin hayatını kaybettiğini Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da duyurdu.

Çekinkaya mesajında Ekinci'nin vefettiğini şöyle duyurdu: "Acı haber az önce geldi... Arkadaşımız, yazarımız. Mimar Oktay Ekinci'yi tedavi gördüğü Alman Hastanesi'nde yitirdik. Acımız sonsuz."

Oktay Ekinci kimdir?

1952 yılında Balıkesir’de doğan Oktay Ekinci, Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümü'nde yüksek öğrenim gördü. Mimarlar Odası'nın çeşitli kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulunan Oktay Ekinci, ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Oktay Ekinci,Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapıyordu.