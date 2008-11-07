Öksürük, akciğer kanseri habercisi olabilir

TAKD tarafından düzenlenen Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi'nin üçüncüsü İzmir'de gerçekleştirildi.Akciğer kanseriyle ilgili yeni bilgi ve tekniklerin gözden geçirildiği, Türkiye'de yapılan çalışmaların tartışıldığı kongrede, "Akciğer kanseri cerrahisi kursu, kadınlarda akciğer kanseri, tütün sorunu ve güncel durum, Türkiye'de kanser ve akciğer kanseri öyküsü, tümör immünolojisi ve tedavide yeni ufuklar" gibi konu başlıkları ele alındı.Konusunda uzman 5'i yabancı 100'e yakın konuşmacının katıldığı kongreyi 400'ü aşkın katılımcının takip etmesi öngörülüyor.TAKD Başkan Yardımcısı Özdemir, Türkiye'de akciğer kanseri sorununun, sigara tüketiminin çoğalmasıyla her yıl daha da arttığına değindi.Türkiye'de her yıl yeni 15 bin akciğer kanseri tanısı konulduğunu aktaran Özdemir, son yıllarda akciğer kanseri tedavisiyle ilgili önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.Özdemir, cerrahi tedavi yöntemlerindeki gelişmelere, kemoterapi ve radyoterapi teknolojilerindeki gelişmelerin de eşlik ettiğini belirtti.Akciğer kanseri bulgularının başında öksürük geldiğini hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti:"Öksürük çok önemli bir uyarıcı olmasına karşın insanlar tarafından kolaylıkla ihmal edilebilir. Bunun sebebi de bu hastalığa yakalanan insanların yüzde 90'ı sigara içmektedir. Güne öksürükle başladıkları için öksürük artsa da karakter değiştirse de doktora gitmemektedirler. Şikâyetler başladığında hekime başvurdukları takdirde erken evrede hastalık tanısı mümkün olmaktadır ve hastalıktan kurtulma olasılığı çok yüksektir. Bu yüzden halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir."Özdemir, özellikle öksürüğün çoğalması ve şekil değiştirmesi durumunda mutlaka doktora gidilmesi ve yılda en az bir kere akciğer grafisi çektirilmesi gerektiğini vurguladı.