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Oksana yüzünü gösterdi

Ünlü aktör Mel Gibson'ın uğruna 28 yıllık eşinden boşanacağını açıkladığı gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı.

29 Nisan 2009 03:00

Ünlü aktör Mel Gibson'ın uğruna 28 yıllık eşinden boşanacağını açıkladığı gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı.

Oksana seks reytingi tutmuş! - VİDEO

Gibson, X-Men Origins: Wolverine adlı filmin dün akşam California'da düzenlenen galasına 39 yaşındaki sevgilisi Oksana Grigorieva ile elele katıldı. Böylece Gibson'ın yaklaşık 1 buçuk ay önce sahilde öpüşürken görüntülendiği güzelin de kim olduğu ortaya çıkmış oldu.

Gibson'ın Oksana adlı Rus sevgilisinin kim olduğu uzun süre merak konusu olmuştu. Adı Oksana olan 3 ayrı kadının aktörün sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Gibson gala gecesi tüm bu tartışmalara son noktayı koydu.

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