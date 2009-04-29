Oksana yüzünü gösterdi

Gibson, X-Men Origins: Wolverine adlı filmin dün akşam California'da düzenlenen galasına 39 yaşındaki sevgilisi Oksana Grigorieva ile elele katıldı. Böylece Gibson'ın yaklaşık 1 buçuk ay önce sahilde öpüşürken görüntülendiği güzelin de kim olduğu ortaya çıkmış oldu.Gibson'ın Oksana adlı Rus sevgilisinin kim olduğu uzun süre merak konusu olmuştu. Adı Oksana olan 3 ayrı kadının aktörün sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Gibson gala gecesi tüm bu tartışmalara son noktayı koydu.