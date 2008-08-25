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Yaşam

OKS yerleştirmelerinde son şans

OKS ikinci yerleştirme kayıtları sonunda da boş kalan kontenjanlar için bugün “tercihte yükselme” başvuruları yapılacak.

25 Ağustos 2008 03:00

İkinci yerleştirme kayıtları sonunda da sınavla öğrenci alan okullarda kontenjan dolmadı. Verilen bilgiye göre, boş olan kontenjanlar için bugün son defa olmak üzere “tercihte yükselme” başvuruları yapılacak

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı (OKS) 2. yerleştirme kayıtları sonucunda da boş kalan kontenjanlar için “tercihte yükselme” başvuruları bugün yapılacak. Adaylar, okullara göre boş kalan kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden görebilecekler. “Tercihte yükselme” için OKS-TM veya OKS-MF puan türlerinden herhangi birinden 160 ve üzeri puan alan ve süresi içinde tercihte bulunan adaylardan 1.yerleştirmeye başvurduğu halde 2. yerleştirmeye başvurmayan tüm adaylar ile

2. yerleştirme işlemi sonucuna göre bir okula kayıt yaptıran veya yerleşemeyen adaylar talepte bulunabilecek. 2. yerleştirmeye başvuru yapmayan adaylar da tercihinde yükselmek için başvurabilecekler.

Kimler başvuracak

2. yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmayan adaylar ile kaydını geri alan adaylar, tercihte yükselme için başvuramayacak. 1. veya 2. yerleştirme sonucuna göre bir okula kesin kayıt yaptıran aday, tercihinde yükselme işlemine talepte bulunmasına bakılmaksızın 2. yerleştirme sonucuna göre bir okula kesin kayıt yaptıran adaydan daha yüksek puana sahip olsa bile bu adayın kayıt yaptırdığı okulun altındaki tercihine düşmesine sebep olmayacak.

1. ve 2. yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanarak kesin kayıt yaptıran aday, tercihinde yükselme işlemine başvurması halinde üst tercihlerinden birine yerleşemese bile yerini koruyacak. Tercihte yükselme başvurularının sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

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