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Okmeydanı'nda polise ateş açıldı

Okmeydanı'nda, IŞİD'in Kobanê kuşatmasını protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polise ateş edildi

10 Ekim 2014 00:54

Okmeydanı'nda, IŞİD'in Kobanê kuşatmasını protesto etmek için toplanan grup, polise havai fişek, taş ve molotof kokteyli attı.

Polis de gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Olaylar sırasında, bir göstericinin elinde bulunan silahla polislere doğru tek el ateş ettiği görüldü.

DHA'nın haberine göre, Okmeydanı'nda IŞİD'in Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir grup Şark Kahvesi önünde toplandı. Yollara barikat kurup ateş yakan göstericiler, daha sonra polislere havai fişek, taş ve molotof kokteyli attı. Polis de gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale sonrası grup ara sokaklara dağıldı. Göstericiler daha sonra yeniden birleşerek, ara sokaklardan polise bir kez daha havai fişek ve molotof kokteyli atmaya başladı. Polis gruba yeniden biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

 

Polislere tek el ateş açıldı

 

Olaylar sırasında, köşedeki duvarı kendisine siper eden bir göstericinin, elindeki silahla polislere doğru tek el ateş ederek kaçtığı görüldü. Göstericilerin attığı bir molotof kokteyli bir evin penceresinde hasara yol açarken, polis ekipleri ile göstericiler arasındaki gerginlik sürüyor.

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