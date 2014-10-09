Kobanê eylemlerinde ölü sayısı 30'a yükseldi

Suriye'de PYD'nin kontrolünde bulunan Kobanê kentine IŞİD saldırılarını protesto eden grupların yurt genelinde başlattığı gösteriler sırasında 7 ilde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.



İstanbul'da çıkan olaylarla yaralanan Mert Değirmenci'nin de beyin ölümü gerçekleşti. Olaylarda Diyarbakır'da 10, Mardin'de 6, Siirt'te 5, Bingöl'de2, Gaziantep'te 3, Adana'da 1, Van'da 1, Batman'da 1 ve Van'da 1 olmak üzere salı gecesi başlayan olaylarda toplam 24 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.



Bingöl'de Emniyet Müdürü'ne düzenlyenen saldırıda, Emniyet Müdür Yardımcısı ile bir komiser şehit olurken, Gaziantep'te iki ayrı grubun çatışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.



Gösterilerde can kaybının olduğu iller ve ölenlerin kimlikleri şöyle:

DİYARBAKIR: (10 ölü) Turan Yavaş, Hasan Gökyüz, Riyat Güneş, Hüseyin Ahmet Dakak, Mahmut Enes, Süleyman Kale, Yusuf Tokar, Mahsun Çoban, Uğur Özbay (19), Baver Şeyhanlıoğulları (18).

MARDİN (6 ölü): Sinan Toprak (18), Bilal Geze (29), Mehmet Erdoğan (22), Suudi vatandaşı Fehad İbrahim Elduveric (45), Suriye vatandaşı Abdullah Muhammed Latif (43), 27 yaşındaki Abdulkerim Seyhan.

SİİRT: (5 ölü) Yusuf Çelik (17), babası Necmettin Çelik (45), Mehdi Erdoğan (35), Davut Nas (19), Kamil Taş (28).

ADANA (1 ölü): Ahmet Albay (65)

MUŞ (1ölü): Hasan Buksur (25)

BATMAN (1 ölü): Emrah Demir (23).

VAN (1 ölü): Hamit Caner (55)