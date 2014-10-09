T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê eylemlerinde ölü sayısı 30'a yükseldi

IŞİD'in Kobanê kentine düzenlediği saldırıları yönelik protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

09 Ekim 2014 22:36

Suriye'de PYD'nin kontrolünde bulunan Kobanê kentine IŞİD saldırılarını protesto eden grupların yurt genelinde başlattığı gösteriler sırasında 7 ilde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İstanbul'da çıkan olaylarla yaralanan Mert Değirmenci'nin de beyin ölümü gerçekleşti. Olaylarda Diyarbakır'da 10, Mardin'de 6, Siirt'te 5, Bingöl'de2, Gaziantep'te 3, Adana'da 1, Van'da 1, Batman'da 1 ve Van'da 1 olmak üzere salı gecesi başlayan olaylarda toplam 24 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Bingöl'de Emniyet Müdürü'ne düzenlyenen saldırıda, Emniyet Müdür Yardımcısı ile bir komiser şehit olurken, Gaziantep'te iki ayrı grubun çatışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Gösterilerde can kaybının olduğu iller ve ölenlerin kimlikleri şöyle:

DİYARBAKIR: (10 ölü) Turan Yavaş, Hasan Gökyüz, Riyat Güneş, Hüseyin Ahmet Dakak, Mahmut Enes, Süleyman Kale, Yusuf Tokar, Mahsun Çoban, Uğur Özbay (19), Baver Şeyhanlıoğulları (18).

MARDİN (6 ölü): Sinan Toprak (18), Bilal Geze (29), Mehmet Erdoğan (22), Suudi vatandaşı Fehad İbrahim Elduveric (45), Suriye vatandaşı Abdullah Muhammed Latif (43), 27 yaşındaki Abdulkerim Seyhan.

SİİRT: (5 ölü) Yusuf Çelik (17), babası Necmettin Çelik (45), Mehdi Erdoğan (35), Davut Nas (19), Kamil Taş (28).

ADANA (1 ölü): Ahmet Albay (65)

MUŞ (1ölü): Hasan Buksur (25)

BATMAN (1 ölü): Emrah Demir (23).

VAN (1 ölü): Hamit Caner (55)

ETİKETLER

kobanemardinışidpydölü

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Kobane’nin kurtarılması ve IŞİD’in püskürtülmesiyle sınırlandırılan bir tezkereyi Meclis’e getirelim

'Hükümet ciddi bir tehdit olduğu yönünde görüş beyan ederse, tezkere PKK'yı da kapsayabilir'

TAK'tan saldırı açıklaması: Kobane yangın yerine çevrilmişken Türkiye metropolleri rahat uyumayacak

'Kürdistan Özgürlük Şahinleri' metropollere saldırı açıklaması yaptı

Türkiye'nin gündemi Kobanê protestoları için kim, ne dedi?

Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e, KCK'dan TÜSİAD'a, Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın gündeminde Türkiye'deki Kobanê olayları vardı

Kobanê protestolarında 4 çocuk öldü, 10 çocuk ağır yaralandı

Gündem Çocuk Derneği, Türkiye genelinde düzenlenen Kobanê protestolarında çocuklara yönelik pek çok hak ihlalinin yaşandığı ve avukatlarıyla görüştürülmediğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24