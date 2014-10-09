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TAK'tan saldırı açıklaması: Kobane yangın yerine çevrilmişken Türkiye metropolleri rahat uyumayacak

'Kürdistan Özgürlük Şahinleri' metropollere saldırı açıklaması yaptı

0 Eylül 2011&#39;de üç kişini hayatına mal olan Ankara-Kızılay&#39;daki Kumrular Sokak saldırısını TAK üstlenmişti

09 Ekim 2014 17:55

Kısa adı TAK olan "Kürdistan Özgürlük Şahinleri" Kobanê olayları nedeniyle metropollere saldırı açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bundan sonra tüm metropoller eylem alanlarımız, tüm düşman kuvvetleri birincil hedeflerimizdir. Kobane yangın yerine çevrilmişken Türkiye metropolleri rahat uyumayacaktır" dendi.

Kürdistan24.org sitesinde yayımlanan TAK açıklamasında, hükümetin Abdullah Öcalan'ın çözüm çabalarını heba ettiği öne sürüldü. Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bugün Kobane’ye yöneltilen namluların sahiplerinden hesap sorma günü gelmiştir. Bundan sonra tüm metropoller eylem alanlarımız, tüm düşman kuvvetleri birincil hedeflerimizdir. Kobane yangın yerine çevrilmişken Türkiye metropolleri rahat uyumayacaktır. TAK, tüm metropollerdeki düşman güçlerine Kobane’deki yangını taşıyacak ve oraları cehenneme çevirecektir.”

 

Metropoller ve turizm merkezlerini hedef alıyor

 

PKK içinde örgütlenen, ancak örgütten bağımsız da hareket edebilen, metropoller ve turistik merkezleri hedef alan TAK (Teyrenbazên Azadiya Kurdistan) bugüne kadar çok sayıda bombalı saldırı ve eylemi üstlendi. 2005 ve 2006 yılındaki Kuşadası, Marmaris ve Antalya saldırıları ile 22 Haziran 2010'da dördü asker beş kişinin ölümüyle sonuçlanan İstanbul-Halkalı saldırısı örgütün üstlendiği terör eylemleri arasında bulunuyor. 31 Ekim 2010'da İstanbul Taksim'de 32 kişinin yaralandığı saldırı ile 20 Eylül 2011'de üç kişini hayatına mal olan Ankara-Kızılay'daki Kumrular Sokak saldırısını da TAK üstlenmişti.

 

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