Okluk Koyu'ndaki inşaata 735 kilometreden kum taşınmış

Marmaris Okluk Koyu'nda inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı konutuna kumsal ve iskele yapmak için denizin doldurulmaya başlandığı bilgisi aktarıldı. Doldurma işlemi için Şile'den 735 kilometre kum taşındığı ve gemilerden sahile püskürtüldüğü belirtildi. Çalışmaların denizde kirlilik yarattığı da aktarılan bilgiler arasında.

TIKLAYIN - "Çevrecinin daniskasıyım' diyen Erdoğan'ın okluk koyunda başlattığı inşaatta şimdiye kadar 50 bin ağaç kesildi"

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre

Koydaki inşaat için yaklaşık 50 bin çam ve sığla ağacı kesilerek yol çalışması sürdürülürken, üç hilal görünümünde olması planlanan kumsal için denizin doldurulmasına da başlandı. Bölge sakinleri İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile’den dev tankerlerle getirilen kumun serpilmesiyle deniz yüzeyinde kum topakları oluştuğunu anlattı.

Projeyle ilgili hazırlanan tanıtım dosyasında da kumsalın oluşturulma yöntemi için şöyle denildi:

“Proje sahasına deniz yolu ile getirilen dolgu malzemesi emici tarayıcı gemiden püskürtme yönetmi kullanılarak ilgili noktalara basılacak ve plajlar oluşturulacak.” Planlanan plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Yazlık sarayın önündeki küçük iskele yıkılarak devasa büyüklükteki yatların yanaşmasına olanak sağlayacak iki iskeleyle, üç hilalli yapay plaj yapımını içeren proje için otuz milyon lira ödenek ayrıldı.

Üç iskele için 11 dönüm doldurulacak

Biri 170 metre diğeri 50 metre uzunluğunda olacağı belirtilen iskelelerin yanı sıra üç plaj için 10 bin 966 metrekare alan doldurulacak. ENPO Mühendislik Çevre Danışmanlık Madencilik İnşaat ve Tarım Sanayii Ticaret Ltd. Şirketi’nin üstlendiği proje çerçevesinde hilal görünümlü üç yapay plaj ve iskeleler yapmak üzere denizin doldurulmasına başlandı.

Dubai’de kullanılan sistem uygulanıyor

Okluk Koyu’ndaki doğa katliamına karşı mücadele veren Muğla Çevre Platformu Okluk Çalışma Grubu (MUÇEP) üyeleri dev tankerlerin koya girdiğini ve daha sonra suyun yüzeyinde kum topakları oluştuğunu kaydetti. Dubai’deki Palmiye Adası’nın yapım tekniğinin ekosisteme verdiği zararın bilindiğini kaydeden MUÇEP üyeleri buna rağmen Okluk Koyu’ndaki yapay plajlar için de aynı yöntemin kullanıldığına işaret etti.

Olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle girilemeyen koyda yaşanan kirlilik çok geniş bir alana yayılmış durumda. Koyda yaşanan kirlilik ve tahribat sosyal medyada da büyük tepki çekti. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve sanatçı İlhan İrem’in de aralarında bulunduğu çok sayıda koydan çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak doğa katliamına ve denizdeki kirliliğe dikkat çekti.

Zarar görecek canlılar başka alanlara gidecek

Projeyle ilgili ÇED raporunda inşaat sürecine dair detaylı bilgilere yer verilirken, doğal yaşam alanları zarar görecek canlıların başka alanlara gideceği kaydedilerek, şu ifadeye yer veriliyor:

“Denizde yapılacak dolgu faaliyetleri ile birlikte bir miktar habitat kaybı olması muhtemeldir. Sucul fauna türleri nispeten daha hareketli olduklarından, inşaat sırasında yaşam alanlarını terk edecek ve daha uygun alanlara gideceklerdir.”

"Daha fazla zarara sebep olmadan, acilen durdurulmalı"

Nisan ayında güvenlik sahası gerekçesiyle inşaat alanı 20 hektardan 65 hektara çıkartılmıştı. Tepkilere yol açan bu karardan sonra MUÇEP inşaatın durdurulmasını istedi. MUÇEP tarafından yapılan açıklamada, “Gizlilik arkasına saklanmış bu yıkım geri dönüşü olmayan zararlara sebep oluyor. Yeşilbelde - Okluk yolu inşaatının, Okluk projesinin ve iskelesinin daha fazla zarara sebep olmadan, acilen durdurulması ve bölgenin doğal yapısına uygun hale getirilmesi gerekmektedir” denildi.