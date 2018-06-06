"Çevrecinin daniskasıyım' diyen Erdoğan'ın okluk koyunda başlattığı inşaatta şimdiye kadar 50 bin ağaç kesildi"

Gökova’daki özel çevre koruma bölgesi içinde yer alan Okluk, bakanlığın yeniden değerlendirmesi ile artık koruma alanı olmaktan çıkarılmıştı. "Çevrecinin daniskasıyım" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Okluk Koyun'da başlattığı inşaatta Okluk Koyu yolu için şimdiye kadar 50 bin ağacın katledildiği belirtildi. 300 odalı olacağı belirtilen yazlığın inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı konutu için devam eden inşaatın

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın izlenim haberi aynen şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için inşaatı tüm hızıyla süren Okluk Koyu’ndaki yazlık saray için yapılan özel yol, çevre katliamı yarattı. 8 Temmuz’a kadar bitirilmesi planlanan Okluk Koyu yolu için 50 bin ağaç kesildi.

Köylüler korkuyor

Jandarma ekiplerinin abluka altına aldığı bölgede “Otluk Koyu Yolu İnşaatı” tüm hızıyla sürüyor. Yolun yazlık saraya yakın olan bölümü bitmiş durumda. Asfaltlanan yol bariyerlerle trafiğe kapatılmış. Marmaris’ten Karacasöğüt’e sapıldıktan sonra ise yol inşaatı çalışmaları sürüyor. 17 kilometrelik yol için bugüne kadar 50 bin ağaç feda edilmiş. Çevreciler kamuoyunun duyarsızlığından şikâyetçi. Köylüler ise hem dertli hem korku içinde. Köylerinin ortasından kullanmalarına bile izin verilmeyen yol geçmesi bir yana yüzlerce kamyonun çalıştığı bölge yaşamlarını altüst etmiş. Yol inşaatının koya giden bölgenin dokusunu bozduğunu düşünen köylüler isim vermekten bile çekiniyorlar.

Gözetleme kulesi

Koydaki çalışmayı görmek için ismi Gökova Körfezi’yle simgeleşen Sadun Boro’nun yürüyüş yolundan yürümeye başlıyoruz. Hemen arkamızda jandarma ekipleri var. Uzaktan da olsa birkaç kare fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf çektiğimizin farkına varılıyor, yürüyüş yolundan hemen geri dönüyoruz. Koyun kıyısında da çalışmaların sürdüğünü gözlemliyoruz. Koya hâkim tepeye dikilen gözetleme kulesi ise alınan güvenlik önlemlerinin büyüklüğünü gösteriyor.

Kimse dinlemedi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun yerine yapılan, Erdoğan’ın yazlık sarayının inşaatına Nisan 2017’de başlandı. Bakanlar Kurulu, Muğla’nın Akyaka, Turunç, Akbük gibi koylarının da yer aldığı Gökova Körfezi’ndeki sit alanlarını daraltarak imara açtı. Okluk Koyu’nun da birinci derecede doğal sit alanı özelliği ranta kurban edildi. Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu’nun yerine planlanan 300 odalık yeni konukevi için tahsis edilen inşaat alanı, doğa savunucularının ve büyükşehir belediyesinin itirazlarına karşın, 20 hektardan 65 hektara çıkarıldı. 200 dönüm koruma alanı, etrafına çekilen beton duvarlarla adeta doğadan koparıldı. İnşaat atıklarıyla denizde büyük bir kirlilik oluştu. Yarattığı doğa tahribatı ve yüksek maliyetiyle tepki çeken Yazlık Saray’ın inşaat maliyeti sır gibi saklanırken, yalnızca klima maliyetinin 3 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Okluk’taki inşaat bittiğinde dört ana blok, bir dinlenme evi, personel lojmanları, iki de nizamiye yapısı olacak. Blokların en büyüğü 3 bin 347 metrekare. Üç blokta 250’şer metrekarelik ‘hobi ve eğlence’ alanları mevcut. Bu alanlar havuz, SPA, sinema gibi etkinlikler için tasarlanmış. Salon, oda, çalışma ofislerinden oluşan ‘yaşama alanı’, 611 ile 763 metrekare arasında değişiyor.

Maliyeti belli değil

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 31 Ekim 2017’de yaptığı açıklamada. Okluk Koyu’ndaki devlet konukevi inşaatına o güne dek 12 milyon lira harcandığını söylemişti. Kasırga, “12 milyon 125 bin lira harcadık. İnşaatla ilgili bütün işlemler TOKİ tarafından yapılacaktır. Projeler bittikten sonra ana ihale yapılacak. Ortaya çıkmış bir proje, yapılmış bir ihale olmadığından, yanıltıcı bir bilgi vermemek adına rakam telafuz edemiyorum” demişti.