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Çevre

Okluk Koyu tamamen kapatılıyor, Cumhurbaşkanlığı sarayı için kamulaştırma başladı

"Kamu yararı kararı alınmıştır"

11 Kasım 2018 15:23

Marmaris’taki Okluk Koyu’nda inşaatı süren Cumhurbaşkanlığı sarayı için köylülerin 200 dönüm arazisinin kamulaştırılacağı ortaya çıktı.

Hasan Cemal yazdı: Cennette DUVAR!

Marmaris’teki Okluk koyunda bulunan ve 300 odalı olarak genişletilmesi amacıyla inşaatına başlanan Cumhurbaşkanlığı sarayının, çevresindeki kamuya ait ormanlık alanı da içine alarak 65 hektara kadar yayılması bekleniyordu. Kamuoyunda ‘yazlık saray’ olarak da anılan yerleşkenin özel arazileri de içine alacak şekilde büyümesi için yeni bir çalışma başlatıldığı ortaya çıktı.

Marmaris Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda köylülerden 28 Kasım 2018 tarihinde müdür odasında bulunmaları istendi. Yazıda davetin gerekçesi ‘pazarlık görüşmesi’olarak gösterildi.

Marmaris Milli Emlak Müdür Vekili Sezai Suda yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere arazinizin kamulaştırılması ve Hazine adına tescil edilmesinin uygun görüldüğününü bildiriyor.

Muğla Valiliği İl İdare Kurulu da 24 Ekim 2018 tarihli kararıyla söz konusu taşınmazların Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmasında 'kamu yararı' gördü.

İzlenecek yöntemde, öncelikle araziler için ‘pazarlıkla satın alma’ yöntemi uygulanacak. Bu şekilde sonuç alınamazsa idare tarafından ilgili mahkemeye bedel tespiti ve tescil talebinde bulunulacak.

 

 

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