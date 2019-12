-OKAY: ADALET BAKANLIĞI SEÇİM SÜRECİNDE BASKI UYGULADI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, ''Adalet Bakanlığının personeli, seçim öncesi ve seçim sonrası süreçte yargı mensupları üzerinde çok ciddi bir baskı uygulamıştır. Bu baskının sonucu da bakanlığın anahtar listesi, sonucu almıştır'' dedi. Okay, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerin de ele alındığını söyledi. AK Parti'nin referandum öncesinde ''kürsü hakimlerinin HSYK'ya kendi istedikleri üyeleri seçmelerinin yolunu açma iddiasında bulunduğunu'' ifade eden Okay, ''Gelinen süreçte yürütme yani siyasal iktidar doğrudan doğruya yargı mensuplarının seçilmesine el koymuştur ve iktidarın, bakanlığın, hazırlamış olduğu liste seçimi kazanmıştır'' dedi. Listeyi basın mensuplarına gösteren Okay, ''HSYK Merkez Listesi adı altında bakanlığın muhtelif bürokratları ve AKP iktidarının, Adalet Bakanlığının istediği isimler seçilmiştir. Bu seçim sürecine ilişkin olarak, hem YARSAV hem de Demokrat Yargı Derneği mensupları en sert şekilde eleştirilerini dile getirmişlerdir'' diye konuştu. En yüksek oyu bakanlık bürokrasisinden gelen adayların aldığını ifade eden Okay, böylece yargı bağımsızlığının sağlanacağı iddia edilirken kurulda Adalet Bakanlığı personelinin sayısının arttırıldığını ileri sürdü. Okay, şöyle konuştu: ''Böylece Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen rafa kaldırılmış olacak ve yürütmenin emrinde yasamanın yanı sıra yargı da yer alacaktır. Kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği söz konusu olacaktır. Yargı, siyasal iktidarın tahakkümü altında ezilecektir. Nitekim bu seçim sürecinde her iki yargı derneğinin de çok açıkça ifade ettiği üzere açıkçası Adalet Bakanlığının personeli, seçim öncesi ve seçim sonrası süreçte yargı mensupları üzerinde çok ciddi bir baskı uygulamıştır. Bu baskının sonucu da bakanlığın anahtar listesi, sonucu almıştır. Bu anahtar listenin sonuç almasıyla birlikte artık yargı AKP'ye teslim edilmiştir.'' Özgürlükler, demokrasi ve bağımsız yargı adı altında yapılan Anayasa değişikliğinin gerçek yüzünün bir ay içinde ortaya çıktığını ileri süren Hakkı Suha Okay, bunun CHP'nin kaygılarında ne kadar haklı olduğunu da gösterdiğini kaydetti. CHP'nin bu konudaki muhalefetini sürdüreceğini de aktaran Okay, ''yargı bağımsızlığı alanında yaşananların bitti kabul edilmesinin mümkün olmadığını'' söyledi.