Okan Kurt'un kavga ettiği restoran yöneticisi: Bizi darp ettiler

Konu ile alakalı Instagram hikayesi paylaşan Akalın, "Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz. Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler?" ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımda ise Akalın "Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hira Han'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar" dedi.

Medyatava'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Kurt'un kavga ettiği restoran yöneticisi, iki restoranın girişinin ortak olduğunu sağ tarafta Hira Han sol tarafta ise Ghalia'nın olduğunu söyledi.

Yönetici, "Olay gecesi Okan Kurt'un restoranında düğün vardı, düğünden dolayı müzik sesi çok geliyordu ve bizim müşterilerimiz rahatsız oluyordu. Biz de kendilerini uyardık. Bizim uyarmamızdan sonra Okan Kurt ve yanındakiler gelip bizi darp etti. Biz iddialarımızı kamera kayıtlarıyla ispatlayacağız. Olayı yargıyada taşıyacağız. Aslında burası komple bize ait, ortak alandan dolayıda kendilerinin bize 15 aylık kira borçları var. Biz bunları saymıyoruz bile. Ayrıca mekanları içkisiz ve ruhsatlarında içki yok. Düğünlerde ve normal restoranda içki satışı yapılıyor" iddiasında bulundu.

TIKLAYIN - Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt: Burada bir arkadaş var, "ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim, bu sokağın sahibiyim" diyor