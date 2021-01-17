Okan Buruk'tan açıklama: Resmi teklif yok

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sona eren Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için "Oyuncularımıza resmi teklif yok" dedi.

Maçı beIN Sports'a değerlendiren Okan Buruk, "Maçın başlamasıyla birlikte kar yağışı da başladı. Bir bölümden sonra futbol oynamak zorlaştı. Kar yağışından önce oynayan bir takımdık. Kardan sonra da daha çok oynayan bir takımdık. Bizim gibi bir pas takımı bu karlı zeminde de iyi oynadı, pozisyonlara girdi" diye kaydetti.

Buruk, "Oyuncularım maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Onları burada tebrik etmek istiyorum. Fedakarca oynadılar. Her şeyi yaptılar. Çok da kötü bir gol yedik. Hem biraz bizim oyuncularımızın hem de sahanın azizliğiyle kötü bir gol yedik" ifadelerini kullandı.

"Resmi teklif yok"

Sezon sonuna kadar uzun bir süre olduğunu belirten Buruk, "Her şey olabilir. Biz inancımızı devam ettiriyoruz. İyi bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Onlara güveniyorum. Ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın oyunumuza devam edeceğiz" dedi.

İsmi Galatasaray anılan Edin Visca ile İrfan Can sorusuna ise Başakşehir teknik patronu, "İhtiyaç olan yerlere takviye yapabiliriz. Takımımızda şu anda herhangi bir oyuncuya gelmiş resmi bir teklif yok. Oyuncularımızla ilgili kararı verecek olan kulübümüzdür" yanıtını verdi.

"Golü neden iptal ettiklerini anlamadım"

Sivasspor'un maç boyunca etkili olmadığını kaydeden Okan Buruk, hakem kararlarını da eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"Maç içerisinde Sivasspor'un pozisyonunu hatırlamıyorum. Kazanmayı hak ettik, onun için her şeyi bulduk. Aslında 2. golü de bulduk ama ben golü neden iptal ettiklerini hala anlamadım. Hiç kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu bir temas oyunu."

"Temas oyunu içerisinde insanlar birbirlerine dokunacak. Bu pozisyondan çok daha net ve çok daha fazla şarjın olduğu insanların birbirinin üzerine çıktığı pozisyonlar gol verildi bu ülkede. Bu standardı bir türlü oturtamıyoruz."

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