Okan Bayülgen'in annesi Doğu Perinçek’e danışman oldu

VATAN Partisi Genel Merkezi’nde dün yapılan üye katılım töreniyle ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in annesi avukat Doğudan Bayülgen partiye üye oldu.

Bir süre siyasetle uğraşan Bayülgen iki partide kurucu olarak görev aldı. Demokrat Merkez Partide İstanbul İl Başkanlığı yaptı; Demokrat Türkiye Partisi’nde Genel Kurul Üyeliğini yürüttü ve 1995 seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katılan ilk kadın oldu.

Güzel Haliç Lioness Derneği, Ulusal Birlik ve Dayanışma Derneği, Atatürk Öğrencileri Derneği kurucu başkanı olan Bayülgen halen bu derneklerin onursal başkanı. Şimdilerde ise Müdafaa-i Hukuk Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini devam ettiriyor.

Bayülgen’in İstanbul ve çevre illerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak görev alacağı öğrenildi.