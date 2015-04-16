T24 LogoT24 Logo
Magazin

Okan Bayülgen'in annesi Doğu Perinçek’e danışman oldu

Doğudan Bayülgen, İstanbul ve çevre illerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak görev yapacak

16 Nisan 2015 13:20

VATAN Partisi Genel Merkezi’nde dün yapılan üye katılım töreniyle ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in annesi avukat Doğudan Bayülgen partiye üye oldu.

Bir süre siyasetle uğraşan Bayülgen iki partide kurucu olarak görev aldı. Demokrat Merkez Partide İstanbul İl Başkanlığı yaptı; Demokrat Türkiye Partisi’nde Genel Kurul Üyeliğini yürüttü ve 1995 seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katılan ilk kadın oldu.

Güzel Haliç Lioness Derneği, Ulusal Birlik ve Dayanışma Derneği, Atatürk Öğrencileri Derneği kurucu başkanı olan Bayülgen halen bu derneklerin onursal başkanı. Şimdilerde ise Müdafaa-i Hukuk Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini devam ettiriyor.

Bayülgen’in İstanbul ve çevre illerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak görev alacağı öğrenildi.

ETİKETLER

doğudan bayülgenokan bayülgenvatan partisidoğu perinçekdanışman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24