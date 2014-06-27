Okan Bayülgen'den hormonlu domates ödülüne tepki: Gerizekalılar

10'uncu Hormonlu Domates Ödül Töreni 25 Haziran gecesi The Mekan'da düzenlendi. Seyhan Arman'ın sunduğu gecede halk oylamasıyla birçok kişi ve kurum homofobik tavırlarından dolayı 'ödül' aldı.

Radikal’in haberine göre, Ödül alanlar arasında bulunan Okan Bayülgen, Twitter hesabından LGBTİ bireylere adeta ateş püskürdü. LGBTİ'leri özür dilemeye de çağıran Bayülgen 20 yıldır LGBT hakları için çalıştığını da ekledi.

Okan Bayülgen ödülü çocuklara yönelik cinsel taciz üzerine konuşulan programda, erkek çocuklarının genelev olmadığı için birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiklerini ve bu sebeple eşcinselliğin arttığını söylediği için ödül almıştı.

Okan Bayülgen'in kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal paylaşım sitesinin kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılandı. Bayülgen, Hormonlu Domates ödülüne layık görülmesinin ardından LGBTİ bireyler için “gerizekalılar” ifadesini kullandı.

Okan Bayülgen’in Twitter üzerinden gösterdiği tepki: