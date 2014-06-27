T24 LogoT24 Logo
Magazin

Okan Bayülgen'den hormonlu domates ödülüne tepki: Gerizekalılar

10'uncu Hormonlu Domates Ödül Töreni'nde ödül alanlar arasında bulunan Okan Bayülgen, LGBTİ bireylere kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi

27 Haziran 2014 16:03

10'uncu Hormonlu Domates Ödül Töreni 25 Haziran gecesi The Mekan'da düzenlendi. Seyhan Arman'ın sunduğu gecede halk oylamasıyla birçok kişi ve kurum homofobik tavırlarından dolayı 'ödül' aldı.

Radikal’in haberine göre, Ödül alanlar arasında bulunan Okan Bayülgen, Twitter hesabından LGBTİ bireylere adeta ateş püskürdü. LGBTİ'leri özür dilemeye de çağıran Bayülgen 20 yıldır LGBT hakları için çalıştığını da ekledi.

Okan Bayülgen ödülü çocuklara yönelik cinsel taciz üzerine konuşulan programda, erkek çocuklarının genelev olmadığı için birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiklerini ve bu sebeple eşcinselliğin arttığını söylediği için ödül almıştı.

Okan Bayülgen'in kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal paylaşım sitesinin kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılandı. Bayülgen, Hormonlu Domates ödülüne layık görülmesinin ardından LGBTİ bireyler için “gerizekalılar” ifadesini kullandı.

Okan Bayülgen’in Twitter üzerinden gösterdiği tepki:

 

ETİKETLER

okan bayülgentwitterhormonlu dometessosyal medyalgbtitepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24