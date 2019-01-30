Okan Bayülgen: Ödülünü alan sevişmeye koşuyor

Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Töreni önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapıldı. Gecede komedyen Okan Bayülgen, ödül alan isimlerin töreni hızlıca terk ettiklerine dikkat çekti. Bayülgen, ödül aldığı sırada “Hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, 'Yılın En İyileri'nin seçildiği gecede 20 kategoride ödül verilen gecenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlendi. 'En İyi Erkek pop müzik' sanatçısı Buray olurken, 'En iyi kadın pop müzik' sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç'a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen'in oldu.

BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödüllerinde ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları dikkat çekti.

Bu durumu esprili bir dille sahnede eleştiren Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü" dedi.