Okan Bayülgen: Instagram korkunç bir yer, nefret ediyorum, bir akıl hastalığı dükkânına dönüştü

Okan Bayülgen, sunucu Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. Sosyal medyadan magazine dek birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Instagram’ın korkunç bir yer olduğunu söyleyen Bayülgen, “Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü” dedi.

Okan Bayülgen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Burası bir akıl hastalığı dükkânına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor. Hemen baktım arkadaşlarım ne yapıyor diye. Herkes delirmiş. Ben arkadaşlarımla normal insanlar olarak telefonda falan konuşuyorum fakat korkunç şeyler yapmışlar."

"Bu Instagram ve Whatsapp Mark Zuckerberg değil mi en son Elon Musk açıklama yaptı "Use signal", bir anda whatsap bize dedi ki Allah o Whatsapp'ı da kahretsin. Ben bu bilgileri Facebook'la parlaşıyorum. Hangi Faceboook bu mezarlık Facebook."

"Gelecekte sen ve diğer herkes Instagrama koyduğu fotoğraflardan dolayı utanç duyacak."

"Şimdi ben televizyonda kimi sunuculara bakıyorum. Öyle bir estetik yaptırıyorlar ki baktığın zaman böyle güzel, şöyle dönüyor vakvak amca. Üst dudak böyle uzamış. Ya gerizekalı zaten Instagram'ın filtresi yok mu, niye bir de gerçekten ameliyat oluyorsun! Dikkat et program çekenlere."

"TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi."

"Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım."

"Korona libidomu düşürmedi. Testosteron seviyem çok yüksek. Ama kolesterolüm de yüksek. Birinden ölüyorsun birinden çok sevişiyorsun. Çok spor yapanlarda testosteron düşüyor, östrojen yükseliyor. Libidoları düşüyor. Memeli erkekler oluyor."

"Bir röportajda baktım ki aranan başlığı veremiyorum. Dedim ki “Seksi bıraktım”. Sonra Selin beni terk etti. “Ben böyle bir adamla birlikte değilim” dedi. Oysaki bu şakaydı. Her şeyi konuşuyoruz bir tek seks konusunda şaka yapamıyoruz."