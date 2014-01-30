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Okan Bayülgen: Bu kadınlar beni de azdırıyorlar

Şiddet gören kadınların silahlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Bayülgen, bu kadınların hangi şartlarda silahlanabildiğini, hangi silahları alabildiklerini, hangi durumlarda kullanabildiklerini sorguladı

30 Ocak 2014 12:10


Okan Bayülgen'in sunduğu programda kadına şiddet konusu tartışıldı. Bayülgen, "Bu kadınlar beni de azdırıyorlar, ondan sonra ben de burada şimdi konuşmaya başlıyorum" dedi.

Okan Bayülgen'in Habertürk TV'deki Beyin Bedava programında 'kadına şiddet' konusu konuşuldu.

Programda oldukça gergin olduğu görülen Bayülgen, önce KJ yazan personeli fırçaladı. Ekrandaki KJ'nin kendi istediği şekilde yazılmasını isterken sert bir üslup kullandı.

Şiddet gören kadınların silahlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Okan Bayülgen, bu kadınların hangi şartlarda silahlanabildiğini, hangi silahları alabildiklerini, hangi durumlarda kullanabildiklerini sorguladı.

 

Tamam anladık, acil reklam

 

Öte yandan, kendisini reklam için uyaran rejiye de çıkışan Bayülgen, "tamam acil reklam, anladık" diyerek tepki gösterdi.

Okan Bayülgen, sadece erkeğin şiddetinden değil, kadının da erkeğe uyguladığı şiddetin de karşısında durduğunu belirtti, kocasının penisini kesen kadınları örnek gösterdi.

 

'Bu kadınlar beni de azdırıyorlar

 

Kendi sözleriyle kendisini iyice sinirlendiren Okan, tam reklama girileceği sırada "Bu kadınlar beni de azdırıyorlar, ondan sonra ben de burada şimdi konuşmaya başlıyorum, kısa reklam arası..." diyerek gecenin gafını yapmış oldu.

 

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