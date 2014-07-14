Okan Bayülgen: Böyle salaklıklarla uğraşamam

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, 6 yıl önce evlenen ve İstanbul adında bir kızları bulunan Şirin Ediger ile boşanma haberleriyle gündemde. Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan çiftin son olarak Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandıkları öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Okan Bayülgen iddialara sert tepki göstererek “Hiç boşuna uğraşmasınlar benimle. Ben böyle salaklıklarla uğraşamam” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, boşanma haberlerinden kısa bir süre önce de Okan Bayülgen’in ayrılık söylentilerini yalanlamak için Şirin Ediger’e Ulus’ta 5 milyon liralık Boğaz manzaralı lüks bir ev aldığı iddia edilmişti.

‘İddialar doğru değil’

Dün konuyla ilgili bir açıklama yapan Okan Bayülgen, dedikodulara ateş püskürdü. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü şovmen, “Hiç boşuna uğraşmasınlar benimle. Ben böyle salaklıklarla uğraşamam. Yazın herhalde yeteri kadar mayolu kadın fotoğrafı çıkmadı, bizimle uğraşıyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok” diye konuştu.