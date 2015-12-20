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Okan Bayülgen: Bayıla bayıla porno yıldızı olmak isterim

"Ben muhafazakâr bir adamım..."

20 Aralık 2015 11:19

Okan Bayülgen, gelecekteki hayallerine ilişkin olarak, "20 yıl sonra çırılçıplak program yapacağım. Bakılacak tarafım kalır mı bilmem ama. Görüntüden tahrik olmak sapıklıktır. Allah'ın yarattığı bir bedenden kadın ya da erkek, tahrik olmak nasıl bir kafadır? Çıplak geldik, çıplak gideceğiz, bu kadar" dedi.

"Ben görüntüde muhafazakârlığa inanmıyorum" diyen Bayülgen, Posta'dan Canan Danyıldız'a verdiği söyleşide "İnanç, hayata bakış açısı filan muhafazakârdır. Ben muhafazakâr bir adamım. Toplumsal konularda da, adet ve inançlar konusunda da muhafazakârımdır. Bayıla bayıla porno yıldızı da olmak isterim. Her işi yapıyorum çünkü. Hatta geç kalktığım için bana söylenenlere 'Gece pavyonda çalışıyorum' diyorum" ifadesini kullandı.

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